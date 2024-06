É penta! São José conquista o título regional do JOMI em Pinda

São José dos Campos venceu no último domingo (9), mais uma edição regional dos Jogos da Melhor Idade (JOMI), realizado em Pindamonhangaba.

Jogos da Melhor Idade (JOMI)

A equipe joseense se sagrou campeã pela 12ª vez, a quinta consecutiva, com 37 medalhas (14 ouro/ 10 prata/ 13 bronze) e 178 pontos na classificação final, 66 à frente da vice-campeã Pinda (112 pontos). Guarulhos terminou em terceiro com 109.

No último dia da competição, as equipes masculina e feminina de vôlei adaptado de São José foram campeãs na categoria acima de 70 anos.

O feminino venceu Guarulhos por 2 sets a 1 (13 x 15/ 15 x 9/ 15 x 9), enquanto o time masculino derrotou Itaquaquecetuba por 2 a 0 (15 x 9 / 15 x 9).

Classificação Final

Os dois primeiros colocados de cada modalidade viajam para Itatiba, para a fase final dos Jogos da Melhor Idade, que envolve os campeões das 8 etapas regionais do Estado de São Paulo.

São José dos Campos representará o Vale do Paraíba com 17 equipes: atletismo masculino, atletismo feminino, buraco feminino, coreografia B, damas masculino, dança de salão A, malha masculino, natação feminino, tênis feminino B dupla, tênis feminino C, tênis masculino A, tênis masculino C dupla, tênis de mesa masculino A, tênis de mesa masculino B, vôlei feminino B, vôlei masculino B, xadrez masculino. (Categoria A: 60 a 64 anos/ B: 65 a 69 anos/ C: acima de 70 anos)

As finais acontecem entre os dias 12 e 18 de agosto em Itatiba, localizada na região metropolitana de Campinas, com a expectativa de participação de mais de 3.000 atletas do Estado.

*Foto: Prefeitura de Pindamonhangaba