CenterVale Shopping recebe etapa do Santander Track&Field Run Series

Única meia-maratona de São José dos Campos ocorre neste domingo (07)

O maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas, o Santander Track&Field Run Series, será realizado no próximo domingo (07), com largada e chegada no CenterVale Shopping. A largada acontece às 6h30 e será a única etapa na região com uma meia-maratona (21km), além de percursos de 5kms e 10kms. Um palco será montado em uma área próxima ao estacionamento para o show da cantora Luana Camarah, previsto para começar às 8hs.

As inscrições podem ser feitas pelo aplicativo TFSports – plataforma que integra os eventos e experiências de bem-estar da Track&Field. Todos os corredores inscritos recebem um kit exclusivo com camiseta Thermodry e Gym Bag. Quem completa as provas também ganha medalha e camiseta Finisher. A retirada dos kits será realizada entre os dias 4 e 6 de julho, das 10h às 22h, na loja Track&Field do centro de compras.

Pelo quinto ano consecutivo, o Santander é o patrocinador naming do projeto que, além das etapas tradicionais, contará novamente com algumas especiais. O calendário de 2024 do Santander Track&Field Run Series traz algumas novidades. Uma delas é a nova marca, que apresenta de forma mais integrada o nome dos realizadores do circuito, além de dar a ideia de um verdadeiro caminho de corrida. Atendendo aos pedidos, os kits entregues aos corredores terão camisetas e outros acessórios personalizados para cada etapa.

Desde 2022 algumas iniciativas foram feitas para deixar o circuito mais sustentável e vão continuar em ação para 2024. A principal delas é a eliminação dos copos plásticos de água que foram substituídos por latas e a redução de resíduos em geral, como a diminuição do uso de papéis, lonas e a emissão de gases.

Programação da corrida:

06h20 – Aquecimento 21kms

06h30 – Largada 21kms

06h45 – Aquecimento 5kms e 10kms

07h00 – Largada 10kms

07h05 – Aquecimento 5kms

07h15 – Largada 5kms

08h00 às 09h15 – Apresentação Musical Luana Camarah

09h30 – Premiação

Track&Field Run Series

Track&Field Run Series é o maior circuito de corrida de rua da América Latina em número de provas. Há 18 anos no calendário dos corredores de todo o Brasil, reúne anualmente mais de 120 mil atletas nas cerca de 80 etapas realizadas pelo País. Desde 2018 o Santander possui os naming rights do circuito que conta também com o patrocínio de Amni, 3 Corações, Minalba e Pura Vida. O projeto é realizado pela TFSports – plataforma que integra eventos e experiências de bem-estar da Track&Field – e que realiza em média mil eventos por ano pelo País. O aplicativo possui mais de 300 mil usuários e 3 mil treinadores cadastrados em cerca de 30 modalidades esportivas diferentes.

Santander Track&Field Run Series 2024

Data: 07 de julho de 2024

Horário: A partir das 06h20

Local: Portaria A (próximo ao Mc Donalds)

Retirada dos kits: De 04 a 06 de julho, das 10h às 22h, na loja Track&Field

Inscrições: App TFSports (http://www.tfsports.com.br/)

CenterVale Shopping

Inaugurado em 28 de maio de 1987, o CenterVale Shopping foi o primeiro grande centro comercial do Vale do Paraíba e dispõe de um mix completo e qualificado integrado por mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m². Desde 2008 administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das maiores plataformas de shopping centers do país, o empreendimento recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e foi eleito pela quinta vez consecutiva o shopping Top of Mind da região pela pesquisa IBOPE. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale Shopping tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência.