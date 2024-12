Showtime traz um novo conceito de bar e restaurante para São José dos Campos

Inauguração em dezembro terá programação musical ao vivo e cardápio exclusivo assinado pelo chef Ricardo Bonami.

São José dos Campos ganha uma nova opção de lazer com a chegada do Showtime, bar e restaurante que promete oferecer uma experiência completa com boa música, gastronomia de qualidade e um ambiente descontraído. A inauguração está marcada para dezembro na Avenida Anchieta (em frente ao Banhado, cartão postal da cidade com o melhor visual do pôr do sol)

Com programação musical ao vivo de quinta a sábado, o Showtime aposta em um repertório variado que vai valorizar as bandas locais, regionais, nacionais e até internacionais. A casa abre às 19h com petiscos, lanches, mas com opções de pratos à la carte até às 22h, e para acompanhar um chopp exclusivo ou um dos drinks criados especialmente para a casa. “São José dos Campos merece receber uma casa que traz uma nova opção com shows e espetáculos regionais e até internacionais. E tudo reunido com uma boa gastronomia”, comenta Ricardo Sampaio, empresário.

Foto:Divulgação

Cardápio exclusivo

O menu, assinado pelo renomado chef Ricardo Bonami, combina pratos inspirados em uma proposta retrô para o jantar, servido até às 22h, como Steak Tartare, Camarão a provençal, Brusquetas, que são pratos bem clássicos das cozinhas entre os anos 80 e 90 e fizeram muito sucesso, e ainda fazem, mas o Chef Bonini traz opções de pratos inovadores entre eles: Belle Meunière e Filé Oswaldo Aranha, além das opções de petiscos e lanches que prometem agradar diferentes paladares.

Nas bebidas, o público poderá desfrutar de drinks exclusivos, além do chopp Blue Moo, carro-chefe da casa, e uma carta de vinhos e cervejas especiais.

Programação musical

A trilha sonora é outro ponto forte do Showtime. O espaço contará com apresentações ao vivo de bandas locais, regionais e internacionais , sempre trazendo o melhor do rock, blues e brasilidades. “Nossa ideia é oferecer uma programação eclética, que agrade diferentes gostos e torne cada noite no Showtime uma experiência única”, explica Sampaio.

E para começar a programação dia 19 sobe ao palco Chico Oliveira & Trio Nota Jazz, no dia 20 ( sexta-feira) Véios Band e no sábado (22) Pedrada.

Com um conceito que combina gastronomia, entretenimento e conforto, o Showtime promete se tornar um dos destinos preferidos da cidade para quem busca diversão e boa companhia.

Showtime

Funcionamento: Quinta a sábado a partir das 19h

• Endereço: Avenida Anchieta, 523(em frente ao pôr do sol no Banhado)

• Informações: (12) 3945-0868 | @showtimesjc