O Natal é uma celebração repleta de tradições, e a culinária desempenha um papel essencial nesse momento de união e festividade. Em torno da mesa, famílias compartilham receitas que atravessam gerações ou que conquistaram lugar cativo nas celebrações por sua riqueza de sabores e conexão emocional.

Cada prato carrega história e simbolismo, refletindo a diversidade cultural e os costumes regionais que tornam o Natal ainda mais especial. De pratos principais clássicos a sobremesas inesquecíveis, essas deliciosas receitas de Natal prometem adicionar um toque especial à ceia e tornar a noite natalina ainda mais memorável.

Quais são as oito receitas típicas de Natal?

1. Peru Assado

Tradicionalmente servido como prato principal, o peru assado é preparado com temperos que realçam seu sabor e suculência. O processo de assar lentamente permite que a carne fique macia e saborosa, enquanto a pele se torna crocante.

Muitas famílias têm suas receitas secretas que passam de geração em geração, tornando este prato ainda mais especial. Servido com acompanhamentos como farofa e arroz, o peru assado é uma verdadeira estrela da mesa natalina.

Ingredientes:

1 peru (aproximadamente 5 kg)

1 xícara de manteiga

4 dentes de alho picados

2 cebolas picadas

1 xícara de caldo de galinha

Sal e pimenta a gosto

Ervas frescas (alecrim, tomilho, sálvia)

Modo de Preparo:

Preaqueça o forno a 180°C. Derreta a manteiga e misture com o alho, cebola, sal e pimenta. Recheie o peru com ervas e a mistura de manteiga. Coloque o peru em uma assadeira, regue com caldo de galinha e cubra com papel alumínio. Asse por aproximadamente 3 horas, retirando o papel nos últimos 30 minutos para dourar.

2. Bacalhau à Brás

O bacalhau à Brás é um prato típico que combina tradição e sabor na ceia natalina brasileira. Com raízes na culinária portuguesa, essa receita é uma forma deliciosa de incluir o bacalhau nas festividades. A combinação do bacalhau desfiado com batatas palha e ovos cria uma textura única que agrada ao paladar.

Ingredientes:

500 g de bacalhau desfiado

4 batatas médias cortadas em palha

1 cebola grande picada

4 ovos

Azeitonas pretas a gosto

Salsa picada a gosto

Azeite

Modo de Preparo:

Refogue a cebola no azeite até ficar transparente. Adicione o bacalhau desfiado e as batatas palha, misturando bem. Em uma tigela, bata os ovos e despeje sobre a mistura na panela. Cozinhe até os ovos firmarem, mexendo delicadamente. Finalize com azeitonas e salsa.

3. Salpicão

O salpicão é um prato leve e refrescante que se destaca nas mesas de Natal brasileiras. Essa salada combina sabores doces e salgados, criando um contraste interessante que agrada a muitos paladares. A inclusão de ingredientes como maçã verde e uvas-passas traz um toque especial à receita, tornando-a ainda mais saborosa.

Ingredientes:

2 xícaras de peito de frango cozido e desfiado

1 cenoura ralada

1 maçã verde picada

1/2 xícara de uvas-passas

1/2 xícara de maionese

Sal e pimenta a gosto

Batata palha para decorar

Modo de Preparo:

Em uma tigela grande, misture o frango desfiado, cenoura, maçã e uvas-passas. Adicione a maionese e tempere com sal e pimenta. Misture bem até que todos os ingredientes estejam incorporados. Decore com batata palha antes de servir.

4. Arroz à Grega

O arroz à grega é um acompanhamento clássico nas ceias natalinas brasileiras, conhecido por sua cor vibrante e sabor delicioso. Este prato combina arroz com legumes variados, criando um visual atraente que complementa qualquer refeição festiva.

Esse prato não apenas enriquece a mesa natalina como também traz um equilíbrio saudável entre os pratos mais pesados da ceia.

Ingredientes:

2 xícaras de arroz

4 xícaras de água

1/2 xícara de ervilhas

1/2 xícara de cenoura picada

1/2 xícara de pimentão vermelho picado

Sal e pimenta a gosto

Azeite

Modo de Preparo:

Em uma panela, aqueça o azeite e refogue as cenouras até ficarem macias. Adicione o arroz e mexa por alguns minutos. Junte as ervilhas, pimentão e água; tempere com sal. Cozinhe em fogo baixo até que o arroz esteja macio.

5. Rabanada

Feita com pão amanhecido embebido em leite e ovos antes de ser frito, a rabanada remete às festas familiares da infância para muitos brasileiros. O toque final com açúcar e canela não só realça o sabor como também proporciona um aroma irresistível ao prato. Servida quente ou fria, a rabanada é uma forma deliciosa de encerrar a refeição festiva.

Ingredientes:

6 fatias de pão amanhecido

2 xícaras de leite

3 ovos batidos

Açúcar e canela a gosto

Óleo para fritar

Modo de Preparo:

Mergulhe as fatias de pão no leite por alguns minutos. Passe cada fatia nos ovos batidos. Frite em óleo quente até dourar dos dois lados. Misture açúcar com canela e polvilhe sobre as rabanadas antes de servir.

6. Panetone

O panetone é uma das sobremesas mais icônicas do Natal no Brasil, trazendo consigo tradições italianas que foram adaptadas ao longo dos anos. Este bolo fofo é recheado com frutas cristalizadas ou chocolate, tornando-o irresistível para muitos durante as festividades natalinas.

Sua textura leve e sabor adocicado fazem dele um acompanhamento perfeito para o café ou chá após a ceia, além do fato que muitas famílias costumam presenteá-lo durante as festas como símbolo de carinho e celebração.

Ingredientes:

500 g de farinha de trigo

200 ml de água morna

100 g de açúcar

100 g de manteiga derretida

3 ovos

Fermento biológico (15 g)

Frutas cristalizadas ou gotas de chocolate

Modo de Preparo:

Misture todos os ingredientes em uma tigela até formar uma massa homogênea. Deixe descansar por cerca de 1 hora para crescer. Modele em formato redondo e coloque em forma apropriada. Asse em forno preaquecido a 180°C por aproximadamente 40 minutos.

7. Pavê

O pavê é uma sobremesa clássica nas festas natalinas brasileiras, conhecida por sua cremosidade e facilidade no preparo. Alternando camadas de biscoitos molhados em leite com um creme doce suave, essa delícia agrada aos mais variados paladares durante as festividades natalinas.

Ingredientes:

200 g de biscoitos champagne

500 ml de leite condensado

500 ml de creme de leite

Chocolate em pó a gosto

Frutas ou nozes (opcional)

Modo de Preparo:

Misture o leite condensado com o creme de leite até ficar homogêneo. Em um refratário, alterne camadas de biscoitos molhados no leite com camadas do creme preparado. Polvilhe chocolate em pó entre as camadas. Leve à geladeira por pelo menos duas horas antes de servir.

8. Torta Holandesa

A torta holandesa é uma sobremesa rica que se tornou popular nas celebrações natalinas brasileiras devido ao seu sabor indulgente e textura cremosa. Com uma base crocante feita à base de biscoitos triturados combinados com manteiga derretida, ela oferece um contraste delicioso ao recheio suave feito com creme fresco e chocolate derretido.

Ingredientes:

Para a base: 200 g de biscoito tipo maisena triturado 100 g de manteiga derretida

Para o recheio: 400 ml de creme de leite fresco 200 g de chocolate meio amargo derretido Açúcar a gosto



Modo de Preparo:

Misture os biscoitos triturados com a manteiga até formar uma massa homogênea; forre o fundo da forma. Bata o creme até obter picos firmes; incorpore delicadamente ao chocolate derretido. Despeje sobre a base da torta; leve à geladeira por algumas horas para firmar.

