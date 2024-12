COOP reinaugura hipermercado em São José dos Campos

Ontem (19/12), a Coop reinaugurou na cidade de São José dos Campos (Avenida Rui Barbosa, 837 – Santana) o Hipermercado Coop, localizado numa área de 3,7 mil m², antes ocupada pelo Meu Atacarejo.

Segundo o CEO e diretor-geral, Pedro Mattos, a comunidade local pediu e a Coop voltou com uma nova loja de hipermercado muito melhor. “Retornamos às raízes e com o compromisso de continuar oferecendo acolhimento, excelência no atendimento e preparada para entregar, a cada um de nossos cooperados e clientes, os 3Cs que compõem os atributos da marca Coop: a conveniência, a convivência e a consciência”, destacou o executivo durante a solenidade de abertura.

Foto:Rodolfo Moreira

“A nova unidade chegou com grandes diferenciais e podemos afirmar que esta loja é a melhor da Zona Norte de São José dos Campos”, completou o diretor de Operações, Wagner Donegatti.

Seu mix foi ampliado de 8 mil para 12 mil itens, envolvendo além de alimentos e bebidas, uma linha completa de eletro, produtos têxteis – com foco em cama, mesa e banho -, bazar e adega com mais de 500 rótulos nacionais e importados e com a consultoria de um profissional especializado em vinhos.

“Nesta loja, os nossos cooperados e clientes encontram um ambiente bem iluminado, tecnologia moderna de precificação e uma área forte com alimentos prontos, rotisseria, sushis, pizzas, cafeteria, açougue com uma ampla variedade de cortes suínos, bovinos e aves – em parceria com a linha Toque Maggi. A outra novidade é a Ilha Maracanã, que abriga o setor de padaria e confeitaria, permitindo uma visão dos produtos de 360º. E, para oferecer um atendimento diferenciado, que há 70 anos faz parte de nosso jeito de ser e de fazer, o efetivo foi ampliado em 20%”, reforçou Donegatti.

O Hipermercado Coop também ganhou a aplicação da nova comunicação visual que destaca a predominância da cor laranja, além de manter internamente a Drogaria Coop, referência na região na comercialização de medicamentos a preços competitivos.

A solenidade de reinauguração contou com a presença dos diretores, Pedro Mattos, Marcelo Brumatti, Rogério de Paula, Wagner Donegatti e Marcel Amati, do sócio-fundador Milton Ferriani, da equipe de gerentes, fornecedores, colaboradores e do casal, Luiz Antonio Braga e Maria Aparecida Castro Braga, cooperados há 30 anos. Após o corte da fita inaugural, os cooperados e clientes puderam desfrutar de promoções em vários setores e de degustações diversas.

Coop

Atualmente, a Coop possui mais de 1 milhão de cooperados ativos, 35 unidades de varejo alimentar, sendo 27 no Grande ABC, uma em Piracicaba, três em São José dos Campos, duas em Sorocaba, duas em Tatuí, 68 drogarias e canais digitais. Por ser uma cooperativa, seu principal objetivo é oferecer os melhores serviços a preços justos, além de reverter benefícios aos cooperados e à comunidade.

www.portalcoop.com.br

www.coopdrogaria.com.br / www.coopsupermercado.com.br

Hipermercado Coop