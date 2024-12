Cooktop vs. rangetop: principais diferenças e indicações de uso

Para escolher entre essas duas opções, é preciso conferir suas diferenças e recomendações de utilização

Escolher os eletrodomésticos certos para a cozinha é uma decisão que exige atenção a vários detalhes. Além de pensar no design, é essencial considerar a funcionalidade, o espaço disponível e as necessidades diárias de uso.

Nesse contexto, duas opções frequentemente comparadas são o cooktop e o rangetop. Embora pareçam similares à primeira vista, esses dois modelos têm características bem diferentes e indicam perfis distintos de uso.

Os cooktops são conhecidos por sua aparência moderna e pelo fato de serem instalados embutidos diretamente na bancada. Por isso, são muito populares em cozinhas menores ou espaços que buscam um visual mais limpo e sofisticado. Já os rangetops são maiores e focados na funcionalidade, sendo mais indicados para quem precisa de um espaço maior.

O que são os cooktops?

Esse aparelho é um eletrodoméstico compacto que se tornou tendência nos últimos anos, especialmente em projetos de cozinhas modernas. Ele não possui forno acoplado, sendo apenas a parte destinada ao preparo dos alimentos.

Como é embutido na bancada, seu visual clean se adapta bem a diversos estilos de decoração, desde os mais minimalistas até os mais ousados. Além da estética, ele oferece flexibilidade, pois cada um pode escolher entre modelos de indução, elétricos ou a gás. Sua instalação requer planejamento.

É preciso verificar o espaço disponível na bancada, além das condições elétricas ou de gás do ambiente, dependendo do modelo escolhido. Para quem busca otimizar áreas pequenas ou criar um espaço integrado com outros cômodos da casa, o cooktop é uma excelente opção.

Conhecendo o rangetop

Enquanto a primeira opção aposta no design e na integração com o ambiente, o rangetop é focado em potência e funcionalidade. Ele se parece com um fogão tradicional, mas é geralmente instalado em estruturas independentes, muitas vezes junto a um forno embutido.

Esse modelo é maior e oferece mais bocas, sendo ideal para quem precisa de espaço para preparar várias receitas ao mesmo tempo. Os rangetops são muito comuns em cozinhas profissionais ou em casas de pessoas que cozinham com frequência e gostam de explorar receitas mais complexas. Suas grades de ferro fundido e queimadores potentes suportam panelas maiores e mais pesadas, o que é perfeito para preparos que exigem maior potência de fogo.

Por serem mais robustos, os rangetops demandam mais espaço e instalação mais elaborada. É necessário considerar a capacidade elétrica e a tubulação de gás, além de planejar um ambiente que comporte a estrutura do equipamento.

Comparando cooktops e rangetops

Para ajudar na escolha entre um dos dois, é importante considerar as diferenças práticas entre os dois:

Design e estética

A primeira opção é discreta, moderna e embutida, sendo perfeita para quem prioriza a estética. Já o rangetop tem um visual mais profissional e robusto, voltado para cozinhas maiores e funcionais.

Espaço necessário

Cooktops ocupam pouco espaço, sendo indicados para cozinhas pequenas ou integradas. Porém, a segunda opção é maior e precisa de um ambiente espaçoso para a sua instalação.

Funcionalidade

O primeiro é ideal para quem procura uma solução prática e eficiente no dia a dia. O rangetop é voltado para quem gosta de cozinhar em grande escala ou precisa de mais bocas e potência.

Instalação

Ambos requerem planejamento. No caso da opção embutida, é importante verificar o tipo de fonte de energia e o tamanho da bancada. O rangetop, além de precisar de espaço, demanda uma estrutura de suporte e, muitas vezes, instalação adicional de um forno.

Como escolher entre os dois?

Antes de decidir, é importante que cada um leve em conta o seu estilo de vida e as demandas da cozinha. Quem mora sozinho ou com poucas pessoas, tem uma rotina de preparo simples e valoriza o design do ambiente, os cooktops podem ser a escolha ideal.

Ele traz praticidade, ocupa pouco espaço e ainda valoriza o visual da cozinha. Por outro lado, quem adora cozinhar para muitas pessoas ou com frequência, pode experimentar pratos mais elaborados e precisa de um equipamento que suporte panelas grandes, o rangetop será mais adequado.

Apesar de ocupar mais espaço, ele oferece a robustez necessária para atender essas demandas. Outro ponto importante é avaliar o espaço disponível. Medir a área onde o equipamento será instalado é essencial para evitar problemas futuros. Além disso, verificar as condições de instalação elétrica e de gás é indispensável para garantir o funcionamento correto e seguro do equipamento. Fica a dica!

Imagem de Andreas Lischka por Pixabay