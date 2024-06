São José convoca 7ª Conferência Municipal da Cidade

A Prefeitura de São José dos Campos irá realizar a 7ª Conferência Municipal da Cidade de São José dos Campos – Etapa preparatória da 6ª Conferência Nacional das Cidades e da 7ª Conferência Estadual das Cidades de São Paulo, entre os dias 28 de maio e 30 de junho de 2024.

Na próxima segunda-feira (10) haverá uma reunião preparatória para compor a Comissão Organizadora Municipal, que será responsável pela organização do evento. A reunião será às 18h30, no Cefe (Centro de Formação do Educador), ao lado do Parque da Cidade, na Av. Olivo Gomes, 250, em Santana.

A realização da reunião preparatória é prevista nos termos do Art. 1º do Decreto n. 19.642, de 28 de maio de 2024, e voltada às entidades que atuam no município nos segmentos relacionados à política de desenvolvimento urbano, que são convidadas a participarem.

As conferências seguem as diretrizes do Ministério das Cidades e da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Urbano e Habitação e visam discutir políticas públicas para o desenvolvimento urbano.

A Comissão Organizadora Municipal será composta por três representantes designados pelo segmento movimentos populares; um representante dos trabalhadores, designado por entidade sindical de trabalhadores; um representante de empresários relacionados à produção e ao financiamento do desenvolvimento urbano, designados pelo segmento; um representante de entidades profissionais, acadêmicas e de pesquisa e conselhos profissionais; um representante de organizações não governamentais com atuação na área do desenvolvimento urbano sustentável e quatro membros da municipalidade.

A Comissão Organizadora Municipal também ficará responsável por organizar a 7ª Conferência, que tem como tema: “Construindo a Política de Desenvolvimento Urbano: caminhos para cidades inclusivas, democráticas, sustentáveis e com justiça social”.

O edital com todas as informações sobre a Conferência, assim como demais documentos e programação podem ser consultados no site da Prefeitura.

7ª Conferência Municipal da Cidade

Reunião Preparatória

Data: 10/6/2024

Horário: 18h30

Local: Cefe, Av. Olivo Gomes, 250 – Santana