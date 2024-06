Ma Cave Vinhos inaugura no Colinas Shopping

Uma excelente notícia para quem aprecia vinhos. A Ma Cave, uma nova marca de vinhos com o DNA joseense, abre suas portas a partir do dia 1º de Julho, no Colinas Shopping.

A aposta da marca é no mix de vinícolas, com vinhos diferentes dos encontrados nas demais empresas da região. “Nossa ideia é trazer uma mistura de vinhos nacionais e importados, unindo marcas consolidadas e outras que queremos que o público possa conhecer e degustar”, comentou Victor Copola, um dos sócios da empresa.

Vinhos

Além de vinhos, o empório contará com algumas mesas onde o cliente poderá degustar de alguns rótulos em taças e garrafas, tábuas de frios e algumas outras novidades.

Para quem quer presentear, a Ma Cave também é o lugar certo: terão kits de vinhos, acessórios e alguns outros destilados.

Ma Cave

Por isso, fica aqui o convite: vá conhecer a Ma Cave a partir do dia 1º de Julho, das 10h às 22h. Para mais informações, o instagram é @macavevinhos.