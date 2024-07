Concurso Miss e Mister São José dos Campos CNB 2024

Após uma pausa de 10 anos, a cidade de São José dos Campos tem o prazer de anunciar o retorno do Concurso Miss e Mister São José dos Campos 2024. Comemoração dos 257 anos de SJC .O evento, que promete ser um marco na cena cultural da cidade, acontecerá no dia 26 de julho de 2024, às 20h, no Clube Santa Rita.

*Detalhes do Evento*

Neste ano, a competição contará com 23 mulheres e 12 homens, todos prontos para brilhar e conquistar o título de representantes mais belos de São José dos Campos. As inscrições foram abertas a todos os jovens da região, resultando em mais de 100 candidatos que passaram por uma seletiva rigorosa.

Os vencedores do concurso representarão a cidade na etapa estadual do Miss São Paulo. Durante a noite, os participantes desfilarão em trajes de gala da *Josephiine* Noivas, com toda a beleza assinada pelo *Espaço Beleza* *Real* . *A animação* ficará por conta da renomada banda *Serial Funkers,* que promete agitar a noite.

*Cobertura e Apoios*

O júri, que será anunciado em breve, fará sua votação ao vivo, enquanto a cobertura oficial ficará a cargo da Rede Vanguarda. TV oficial

*Apoios:*

Receptivo Martuthelli eventos

Onda dos Cachos

Shopping Jardim Oriente

Papaya Comunicação

Cactus Agência de Marketing

Rádio Mix

Base Mgt

No More Mag

Meon

Vinhos Rio Sol

Playoff Burger

Fazenda da Vovó

Tech Movie Brasil

Aliança Francesa

Tanara Beauty

Padaria DocedeLeite

Duquesa Store

Duque Resraurante

Mesa Di Sicília

Allan Arruda Decor

DJ Saninho

Anderson Brasil

ATS Produtora

Franquia CNB | Miss Mundo Brasil

Concurso Miss e Mister São José dos Campos 2024

*Ingressos*

Os ingressos para o evento são beneficentes e podem ser adquiridos com a troca de 2 quilos de alimentos não perecíveis, a serem entregues na WR Models, localizada na Av. Dr. Ademar de Barros, 1481. Toda a arrecadação será destinada à Associação Guadalupe.

*Realização*

WR Models

O evento é realizado pela WR Models, sob a direção de Willian Roggles, com 38 anos de experiência no segmento.