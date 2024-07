Concurso Miss e Mister São José dos Campos CNB 2024 • Grande Final

No dia 26 de julho, o Clube Santa Rita foi palco da final do Concurso Miss e Mister São José dos Campos CNB 2024. Este evento, que marca a retomada do concurso após 10 anos, reuniu candidatos de diversos bairros de São José dos Campos, além de imprensa, patrocinadores e apoiadores.

O evento contou com um welcome drink oferecido pelo Restaurante Cassiano, Padaria Doce Deleite, Mesa Di Cecília, Playoff Burger e vinhos Rio Sol, proporcionando uma experiência sensacional. Socialites da região também compareceram, trazendo todo o glamour ao hall do evento. A música ficou por conta de cinco cantores do KWC Brasil, apresentados por Eduardo Pandelo.

As classificadas no top 7 -Foto:Dimas Cardoso

O júri foi composto por figuras de destaque social, incluindo a Deputada Estadual Letícia Aguiar, Jéssica Caroline Miss Brasil, Rogério Campanelli da agência Base Mgt SP, Geanne Gonçalves do Espaço Beleza Real, Tais Tanara CEO da Tanara Beauty, Leilah Diniz do Shopping Jardim Oriente, entre outros notáveis.

Concurso Miss e Mister São José dos Campos CNB 2024

Quase 40 candidatos, entre homens e mulheres, desfilaram na passarela em trajes de gala da Josephine Noivas, com maquiagem e cabelo realizados pelo Espaço Beleza Real. A atração musical Serial Funkers, apresentada pela marca Onda dos Cachos, encantou o público com um show de uma hora, seguido de um deslumbrante desfile de moda da loja Duquesa Store, com manequins da WR Models.

Os vencedores, Giovana de Cassia 25 anos e Italo Garcia, 27 anos, agora representarão São José dos Campos na final do Miss e Mister São Paulo CNB. O público foi recepcionados por Mara Martuthelli e sua belas recepcionistas . Os vencedores receberam diversos prêmios, incluindo um curso de francês da Aliança Francesa, tratamentos na Tanara Beauty, academia na Cia Athletica, joias da Monte Carlo, cuidados com cabelo no Espaço Beleza Real, coroa e faixa da Josephine Noivas, e agenciamento pela WR Models e Base Mgt e book profissional.

Jurados convidados Foto:Gilberto Freitas

Fred Guratti presidente do clube Santa Rita e sua esposa Van Samara -Foto : Gilberto Freitas

WR Models

O evento, realizado pela WR Models e Willian Roggles, contou com fotos de Gilberto Freitas e teve o apoio da TV Rede Vanguarda. Com mais de 700 pessoas presentes, aplaudindo e celebrando a beleza e o talento de São José dos Campos, a noite foi um verdadeiro sucesso.