COM JANTAR EXCLUSIVO, ENOTECA FERRETI REALIZA NOITE DE VINHOS COM IMPORTADORA MISTRAL

Wine Dinner acontecerá na terça-feira (27) e contará com presença da embaixadora da vinícola, Giuliana Ferreira

Em comemoração aos seus dez anos de história, a Enoteca Ferreti, em parceria com a Mistral, realizará na próxima terça-feira (27), às 20 horas, um jantar com pratos exclusivos e com os melhores vinhos a serem saboreados em taças Riedel. O evento, nomeado como ‘Wine Dinner’, contará com a presença da embaixadora da vinícola, Giuliana Ferreira, e acontecerá na unidade da Enoteca localizada no Madrid Open Mall, no Urbanova, em São José dos Campos.

Enoteca Ferreti

Para proporcionar uma experiência única, os participantes poderão saborear um delicioso tartar de salmão fresco com avocado, servido na torrada de pão português e harmonizado com o vinho Catena Malbec Rosé. Um risoto de grana padano, linguiça artesanal fresca e demi-glace de vinho do Porto, acompanhado do vinho Angelica Zapata Malbec.

O cardápio contará ainda com mini T-Bone de cordeiro com chimichurri de hortelã e legumes grelhados no fogo alto, harmonizado com Catena Zapata Malbec Argentino, além de lasanha quatro queijos com cubos de presunto Royale e gratin de grana padano acompanhado do vinho DV Catena Malbec-Malbec.

Segundo o proprietário da Enoteca, Junior Ferreti, esse será o maior evento que a Enoteca já realizou nos seus dez anos de existência. “Estamos muito felizes em poder realizar esse evento com a Mistral, que conta com o melhor e mais completo catálogo de vinhos do país e que estão sempre recebendo as maiores notas, elogios e prêmios da imprensa especializada internacional pelos seus produtos. Essa com certeza será uma noite única e inesquecível”, afirma Ferreti.

COMO PARTICIPAR

Ao todo, serão disponibilizadas 50 vagas. Para mais informações sobre valores entre em contato através do telefone: (12)997578882 ou acesse o Instagram @enotecaferretioficial.

ENOTECA

Ícone da gastronomia internacional em São José dos Campos e região, a Enoteca Ferreti completa dez anos de história em 2024. Fundada pelo casal Júnior Ferreti e Fernanda Heringer, o local se destaca não apenas pela excelência na culinária, mas também pela atenção aos detalhes e pela paixão e arte de degustar bons vinhos.

A Enoteca Urbanova está localizada no Madrid Open Mall, na Avenida Shishima Hifumi, 2.101 e a unidade do bairro Aquárius, fica na Rua Benedito Osvaldo Lecques, 51.