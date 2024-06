ARRAIÁ DO ORGULHO: CENTRO JOSEENSE DA DIVERSIDADE PROMOVE FEIRA DA DIVERSIDADE COM ENTRADA GRATUITA

Evento acontece neste sábado (29) no centro de São José dos Campos, com promoção e valorização de artesãos, artistas e escritores locais além de comidas e doces típicos

O Centro Joseense da Diversidade Kika Medina, promove, neste sábado (29), a partir das 16h, o arraiá mais colorido da cidade. A festa, que celebra o mês do Orgulho, trará comidas e doces típicos, quadrilha, apresentações musicais além de uma feira com produtos de artesões e escritores locais. O Arraial do Orgulho acontecerá na Mônaco Lounge, localizada no centro de São José dos Campos, com entrada gratuita.

Para animar os convidados, o DJ Pedro Melo comandará a diversão que contará ainda com apresentações artísticas da cantora Carolina Leão, a Miss Gay São José dos Campos Angel Morgado e as drag queens Electra Doll e Sassy Natto.

“Esse evento é fruto de muito trabalho e união da Comunidade e de parceiros. Aqui, criamos um ambiente para diversão, livre de preconceito e com o intuito de promover e valorizar artesãos, artistas e escritores locais”, comemora Brunielly Lemos, uma das fundadoras do CJD.

Arraial do Orgulho

O Arraial do Orgulho é realizado para apoiar o desenvolvimento do Centro Joseense da Diversidade Kika Medina. “O centro é um espaço de referência em questões LGBTQIA+, abrigando demandas de acolhimento, orientação, encaminhamento, serviços e representatividade em questões de identidade de gênero e orientação sexual”, explica Brunielly.

O evento é gratuito e aberto a todas as pessoas que celebram e apoiam a diversidade. Para mais informações, entre em contato com Gilson Siqueira pelo e-mail sanja.mais.ong@hotmail.com ou siga @cjdkikamedina nas redes sociais.

Centro Joseense de Diversidade – Kika Medina

O CJD Kika Medina é fruto da parceria entre as OSCs Sanja+ e Transbordamos que são instituições locais inseridas no movimento LGBTQIA+, com histórico de ações em defesa e promoção da diversidade, enfrentamento à violência e apoio às pessoas em situação de vulnerabilidade. É uma organização sem fins lucrativos dedicada à promoção da cidadania e dos direitos da comunidade LGBTQIA+ na região.

Arraial do Orgulho do Centro Joseense da Diversidade em São José dos Campos

Mônaco Lounge

Local: Mônaco Lounge, rua Luiz Jacinto 260, Centro, São José dos Campos / SP

Horário: das 16h às 22h

Redes Sociais:@cjdkikamedina

Contato: sanja.mais.ong@hotmail.com