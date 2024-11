O que é astigmatismo e como ele afeta a visão?

O astigmatismo é uma condição ocular comum que afeta a visão de milhões de pessoas em todo o mundo. Caracterizado pela curvatura irregular da córnea ou do cristalino, o astigmatismo faz com que a luz seja refratada de forma desigual dentro do olho, resultando em uma visão distorcida ou embaçada tanto para objetos próximos quanto para os distantes.

Esta condição pode variar de leve a grave e muitas vezes está associada a outros problemas de visão, como miopia ou hipermetropia. Conheça em detalhes como o astigmatismo funciona, suas causas, sintomas e as opções de tratamento disponíveis.

O que é o astigmatismo?

O astigmatismo ocorre quando a córnea, que é a superfície frontal transparente do olho, ou o cristalino, localizado atrás da íris, tem uma forma irregular. Em vez de ser esférico, como uma bola de futebol, a córnea ou o cristalino de uma pessoa com astigmatismo é mais alongado, como uma bola de rugby.

Essa forma irregular faz com que a luz que entra no olho seja refratada de maneira desigual, resultando em múltiplos pontos focais na retina, em vez de um único ponto focal. Isso gera uma imagem borrada ou distorcida, que pode variar em gravidade dependendo do grau de astigmatismo.

O astigmatismo é geralmente classificado em dois tipos principais:

Astigmatismo corneano: é o tipo mais comum, onde a córnea tem uma curvatura irregular. Astigmatismo lenticular: ocorre quando o cristalino, dentro do olho, tem uma forma irregular.

Em ambos os casos, o resultado é uma visão desfocada que pode afetar tanto a visão de perto quanto a de longe. Pessoas com astigmatismo muitas vezes experimentam fadiga ocular, dores de cabeça e dificuldade em ler ou enxergar objetos em detalhes.

Causas do astigmatismo

A causa exata do astigmatismo ainda não é totalmente compreendida, mas acredita-se que a genética desempenhe um papel importante. Muitas pessoas nascem com essa condição. Em outros casos, ele pode se desenvolver após uma lesão ocular, cirurgia ou devido a uma doença ocular, como o ceratocone, uma condição que faz com que a córnea se torne progressivamente mais fina e adote uma forma cônica.

Além disso, o astigmatismo pode ocorrer junto com outros erros refrativos, como a miopia (dificuldade em ver objetos distantes) ou a hipermetropia (dificuldade em ver objetos próximos). Em algumas situações, o astigmatismo pode piorar com o tempo, especialmente se não for tratado adequadamente.

H2 | Sintomas do astigmatismo

Os sintomas do astigmatismo podem variar de acordo com a gravidade da condição. Em casos leves, a pessoa pode nem perceber que tem o problema, enquanto em casos mais graves, os sintomas podem ser bastante evidentes. Os principais sintomas incluem:

Visão embaçada ou distorcida em todas as distâncias;

Dificuldade em enxergar detalhes, como letras pequenas ou objetos à distância;

Fadiga ocular, especialmente após leitura ou uso prolongado de telas digitais;

Dores de cabeça frequentes, particularmente após esforço visual;

Necessidade de apertar os olhos para tentar enxergar com mais clareza;

Se você perceber algum desses sintomas, é importante realizar um exame de vista em São Paulo para diagnosticar a condição e determinar o melhor tratamento.

Diagnóstico do astigmatismo

O diagnóstico do astigmatismo é feito através de um exame oftalmológico completo. Durante o exame, o especialista utilizará uma série de testes para avaliar a acuidade visual e a refração do olho.

Estes testes ajudam a determinar o grau de astigmatismo e se há a presença de outros problemas de visão, como miopia ou hipermetropia. Um dos exames mais comuns é o exame de refração, onde o paciente olha através de uma série de lentes para ajudar a identificar qual oferece a visão mais clara. Outro exemplo é a topografia corneana, que mapeia a curvatura da córnea para identificar qualquer irregularidade que possa estar causando o astigmatismo.

Em muitas situações, pessoas que não têm acesso fácil a cuidados oftalmológicos podem optar por agendar um exame de vista em São Paulo em campanhas de saúde ou em clínicas comunitárias, o que facilita a detecção precoce do astigmatismo e de outras condições oculares.

Tratamento do astigmatismo

O tratamento do astigmatismo depende da gravidade da condição e do impacto que ela tem na qualidade de vida do paciente. Existem várias opções de tratamento disponíveis para corrigir a visão e melhorar o conforto visual.

Óculos e lentes de contato: A opção mais comum para corrigir o astigmatismo é o uso de óculos ou lentes de contato. Os óculos para astigmatismo possuem lentes cilíndricas que compensam a curvatura irregular da córnea ou do cristalino, permitindo que a luz se concentre corretamente na retina. Lentes de contato tóricas, projetadas especificamente para o astigmatismo, também são uma opção popular, oferecendo uma visão clara sem a necessidade de óculos.

Hoje em dia, muitas pessoas optam por comprar óculos ou lentes de contato em uma loja de óculos online, onde é possível encontrar uma ampla variedade de modelos e preços. No entanto, é essencial que a prescrição seja feita por um profissional em uma clínica de saúde visual em São Paulo ou em óticas, garantindo que as lentes corretivas sejam adequadas às necessidades visuais de cada pessoa.

Cirurgia refrativa: Para pessoas que preferem não usar óculos ou lentes de contato, a cirurgia refrativa pode ser uma opção. Procedimentos como LASIK (Laser-Assisted In Situ Keratomileusis) e PRK (Photorefractive Keratectomy) são usados para remodelar a córnea e corrigir a curvatura irregular. Eleas podem reduzir ou eliminar a necessidade de lentes corretivas, mas nem todos são candidatos ao procedimento. Uma avaliação detalhada por um especialista é necessária para determinar se a cirurgia é a melhor opção.

Ortóptica: Em casos específicos, especialmente em crianças, a ortóptica, que envolve exercícios oculares, pode ser recomendada para melhorar a coordenação dos olhos e reduzir os sintomas do astigmatismo. No entanto, essa abordagem é menos comum e geralmente é usada em conjunto com outras formas de correção visual.

A importância do acompanhamento e da prevenção

O astigmatismo pode afetar significativamente a qualidade de vida se não for tratado corretamente. Por isso, é essencial manter consultas regulares com um oftalmologista ou visitar uma clínica optométrica em São Paulo para monitorar a condição e ajustar o tratamento conforme necessário. Mesmo que você não tenha sintomas visíveis, é importante realizar exames regulares, especialmente se houver histórico familiar de problemas de visão.

Além disso, é importante adotar hábitos que protejam a saúde ocular, como fazer pausas regulares ao usar dispositivos digitais, manter uma boa iluminação ao ler e garantir uma dieta rica em nutrientes que favoreçam a saúde dos olhos.

Imagem de Paul Diaconu por Pixabay