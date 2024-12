Embraer vende quatro aeronaves A-29 Super Tucano para um novo cliente na África

Cliente não revelado se tornará o sexto operador do A-29 Super Tucano no continente africano

A Embraer (NYSE: ERJ; B3: EMBR3) assinou hoje um contrato para a venda de quatro aeronaves de ataque leve e treinamento avançado A-29 Super Tucano para um cliente não revelado na África. Essas aeronaves realizarão uma ampla gama de missões, como vigilância de fronteiras, inteligência, vigilância e reconhecimento (ISR), apoio aéreo tático (CAS), contrainsurgência e treinamento de voo avançado.

Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança

“O A-29 Super Tucano é uma aeronave extremamente versátil, capaz de realizar as missões mais exigentes nas condições mais desafiadoras. O A-29 é líder mundial em sua categoria, pois combina um histórico comprovado de combate com tecnologia avançada”, afirma Bosco da Costa Junior, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

África

O A-29 Super Tucano é uma aeronave multimissão que oferece grande versatilidade para atuar em reconhecimento, apoio aéreo tático (CAS), ataque leve e treinamento avançado de pilotos, tudo isso em uma única plataforma, o que aumenta exponencialmente a disponibilidade e a flexibilidade operacional da aeronave. Sua fuselagem robusta é capaz de operar em pistas não pavimentadas e em ambientes austeros. O A-29 Super Tucano é o líder global em sua categoria, com mais de 290 encomendas, ultrapassando 570.000 horas de voo, sendo 60.000 delas em combate. Em 2024, a Embraer anunciou novas vendas do Super Tucano para a Força Aérea Portuguesa (A-29N), a Força Aérea Uruguaia e a Força Aérea Paraguaia.

O A-29 Super Tucano é projetado para forças aéreas que buscam uma solução comprovada, abrangente, eficiente, confiável e econômica em uma única plataforma, aliada a uma grande flexibilidade operacional. A aeronave atua em uma ampla gama de missões, como apoio aéreo tático (CAS), patrulha aérea, operações especiais, interdição aérea, treinamento JTAC, controlador aéreo avançado (FAC), coordenador aéreo e tático (TAC), ISR armado, vigilância de fronteiras, reconhecimento, escolta aérea, treinamento básico, operacional e avançado de Pilotos, transição para caças de superioridade aérea, treinamento JTAC/LIFT e FAC.

A-29 Super Tucano

O A-29 Super Tucano é a aeronave multimissão mais eficaz em sua categoria, equipada com tecnologia de ponta para identificação precisa de alvos, sistemas de armas e um conjunto abrangente de comunicações. Sua capacidade é aprimorada por sistemas aviônicos com avançada interface homem-máquina (HMI) e sistema de aviônicos integrados a uma estrutura robusta, capaz de operar em pistas não pavimentadas, em ambientes austeros e com pouca infraestrutura. Além disso, a aeronave tem requisitos de manutenção reduzidos, oferece altos níveis de confiabilidade, disponibilidade e integridade estrutural, com baixos custos operacionais.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 150 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.