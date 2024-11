BLACK SKULL será patrocinadora do 11°Arnold Sport Festival South América 2025

A BLACK SKULL (www.blackskullusa.com), marca da Grow Dietary Supplements Labs USA (GDS), líder no segmento de nutrição hardcore no Brasil será patrocinadora Gold no próximo 11° Arnold Sport Festival South America 2025. O evento está programado para ocorrer entre 4 e 6 de abril de 2025, no Expo Center Norte, em São Paulo.

Arnold Sport Festival South América 2025

A participação como Patrocinadora Gold ressalta o compromisso da empresa em promover um estilo de vida saudável e ativo, assim como sua posição de liderança na indústria. Com esta distinção, Black Skull reforça seu apoio a um dos maiores eventos multiesportivos, de nutrição, saúde e de bem-estar da América do Sul.

CEO Marcelo Bella, presidente da Black Skull

“Para a Black Skull, ser patrocinadora Gold da Arnold Sport Festival South América 2025 é uma honra e um reconhecimento do nosso compromisso com o desenvolvimento do esporte e da nutrição de alta performance. Este evento é uma plataforma incrível para nos conectarmos com atletas, profissionais e entusiastas de todo o mundo, e estamos empolgados em trazer o melhor da nossa linha de suplementos para apoiar o desempenho e a saúde dos participantes.”, reforçou o CEO Marcelo Bella, presidente da Black Skull.

A marca estará presente com estande no local, apresentando produtos com o que há de mais inovador em termos de produtos e tecnologias no universo fitness. Além de variedade de atividades interativas e experiências exclusivas para os visitantes, participação dos atletas do squad Black Skull e loja com produtos e roupas da marca.

BLACK SKULL

A BLACK SKULL é uma marca da Grow Dietary Supplements Labs USA (GDS). Tem por missão fabricar produtos eficientes, confiáveis e acessíveis na indústria de suplementos. As matérias-primas que compõem os produtos da marca têm origem norte-americana e possuem qualidade e certificação da NutraBlend Foods, responsável pela produção das melhores marcas de suplementos dos EUA.