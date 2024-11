A importância da sustentabilidade na gestão empresarial é percebida nos resultados gerais do negócio, como aumento da margem de lucro, redução de custos operacionais, modo como a sociedade enxerga a marca e relacionamento com clientes, investidores, funcionários e parceiros comerciais.

Um dos motivos é que os brasileiros têm dado cada dia mais valor a esse tema, tanto que 37%, entre as 2.203 pessoas que participaram de uma pesquisa do Opinion Box, afirmaram que já deixaram de comprar de empresas que não tinham agenda de preservação do meio ambiente.

Além disso, 82% preferem marcas que adotam práticas sustentáveis e 62% consideram a postura da companhia em relação a essa temática antes de decidir pela compra.

Com base nesse comportamento dos consumidores, fica mais do que evidente a importância da sustentabilidade na gestão empresarial, concorda? Afinal, sem adotar essa prática, dificilmente o negócio obterá o sucesso esperado.

Entretanto, para tornar uma empresa sustentável, é preciso implementar uma série de medidas, que incluem também a estruturação da cadeia de suprimentos e o modo de trabalho dos fornecedores que a compõem.

Quer entender melhor? Então, siga a leitura deste artigo!

Qual a importância da sustentabilidade na gestão empresarial?

Nota-se a importância da sustentabilidade na gestão empresarial quando o negócio atinge resultados como:

melhora da imagem da marca;

diminuição dos custos;

garantia de conformidade regulatória;

promoção da inovação;

aumento da competitividade;

melhora do relacionamento com os stakeholders;

mitigação de riscos.

Esses são retornos possíveis porque a sustentabilidade empresarial é capacidade de uma companhia de realizar suas atividades sem causar danos à natureza e à vida humana, ou de reduzir o máximo possível esse impacto.

E não pense que adotar práticas sustentáveis é algo difícil, caro e possível apenas para negócios de grande porte. Veja abaixo alguns ótimos exemplos de práticas sustentáveis acessíveis (e indicadas) para todas as empresas:

usar recursos naturais, como a água, de maneira consciente;

utilizar medidas para reduzir o gasto com energia elétrica, como trocar as lâmpadas ou instalar sensores de presença;

instalar sistemas de reaproveitamento e/ou tratamento de água;

descartar o esgoto corretamente;

separar o lixo e implementar práticas de reciclagem;

trabalhar com logística sustentável;

educar os consumidores quanto ao descarte corretos dos produtos adquiridos e das embalagens após o uso;

comprar matéria-prima na quantidade certa para evitar desperdício;

promover a sustentabilidade na cadeia de suprimentos por meio da contratação de fornecedores sustentáveis.

Qual a importância da sustentabilidade na cadeia de suprimentos?

A sustentabilidade na cadeia de suprimentos é importante porque consiste em garantir o abastecimento do negócio para continuidade das operações sem gerar impactos ambientais e sociais, ou ao menos diminuí-los.

Construir uma supply chain sustentável comprova e fortalece o compromisso da empresa com a sustentabilidade e, consequentemente, melhora o relacionamento com todos os stakeholders.

Ter uma rede de abastecimento com essa característica ajuda a:

aumentar o poder competitivo da marca;

destacá-la dos concorrentes que não trabalham dessa forma;

alinhar as atividades empresariais às expectativas e preferências dos consumidores;

elevar o poder de atração e fidelização de clientes;

reduzir riscos financeiros, jurídicos, ambientais e de imagem.

Como alcançar a sustentabilidade na gestão empresarial? 5 passos!

Entretanto, não basta você entender a importância da sustentabilidade na cadeia de suprimentos. Para o seu negócio se beneficiar de todas as vantagens que citamos, é fundamental saber como inserir essa prática na sua gestão empresarial.

Os principais passos para essa implementação são:

entender o conceito ESG; conhecer as leis ambientais; analisar os processos atuais; ajustar a cultura organizacional; encontrar fornecedores sustentáveis.

1. Entender o conceito ESG

ESG é a sigla para os termos em inglês environmental, social and governance, que em português significam ambiental, social e governança. Trata-se de um conceito que incentiva os gestores a adotarem medidas para reduzir os impactos socioambientais causados por suas empresas.

É fundamental ter em mente que as práticas ESG não se resumem aos cuidados com o meio ambiente, mas também a questões relacionadas à valorização da vida humana (como cumprimento dos direitos humanos) e à maneira como se gerencia o negócio (a exemplo de transparência financeira e fiscal).

2. Conhecer as leis ambientais

Tanto a empresa quanto seus fornecedores precisam conhecer e cumprir as leis ambientais. Se somente um lado têm essa compreensão e comprometimento, o outro pode ser acusado de conivência em casos de descumprimento das legislações.

Por exemplo, se um fornecedor promove desmatamento ilegal para extrair madeira, todos que compram essa matéria-prima correm o risco de investigação para apurar a participação no crime.

Como deve imaginar, situações como essas afetam seriamente a imagem da marca e tem alto potencial de gerar perdas financeiras significativas.

3. Analisar os processos atuais

Reveja como a sua empresa trabalha atualmente. Analise quanto a execução dos processos vai contra boas práticas ESG e defina planos de ação para resolver essas questões.

4. Ajustar a cultura organizacional

A importância da sustentabilidade na gestão empresarial só é realmente percebida quando há o envolvimento de todos, inclusive dos funcionários. Na contratação de fornecedores, por exemplo, o time de compras e procurement precisa estar preparado para identificar rapidamente o mais alinhado a esse conceito.

Também é fundamental conscientizar todos os profissionais, independentemente da área e do cargo, que as atitudes e decisões que tomam refletem diretamente nas práticas ESG da companhia, no meio ambiente e na vida dos clientes e da sociedade em geral.

5. Encontrar fornecedores sustentáveis

Os fornecedores sustentáveis são aqueles que trabalham pautados em pilares de responsabilidade socioambiental e de governança. Seus processos são alinhados ao conceito ESG e, por esse motivo, mitigam os riscos de seus contratantes.

É possível fazer a identificação dos parceiros com essa característica já na etapa de análise do cadastro de fornecedores.

Aqui, vale destacar que cada gestor tem total liberdade para definir as informações que esse documento deve ter.

Porém, se o objetivo é encontrar empresas fornecedoras sustentáveis, é interessante pedir que respondam questões como resultados de relatórios de sustentabilidade e quais certificações ambientais possuem.

A partir dessas informações fica mais fácil escolher qual parceiro de abastecimento trazer para a sua rede e, assim, proteger o seu negócio de vários problemas e atender às expectativas dos seus clientes.

Ficou clara a importância da sustentabilidade na gestão empresarial? Então, use as dicas que demos e implemente essa prática na sua empresa quanto antes para melhorar o relacionamento com os seus stakeholders e alcançar resultados cada vez melhores!

Este artigo foi escrito pela Linkana, o SRM que funciona! Homologue fornecedores em segundos, não semanas. Economize tempo nesse processo ao automatizar e integrar aprovações de maneira simples e rápida.

