Segunda edição do Churrasco dos Amigos é destaque no Rancho Eldorado com show sertanejo

O evento alia música sertaneja e solidariedade com entrada gratuita para crianças da Entidade Coal e ABREED.

Após o sucesso da primeira edição, o Churrasco dos Amigos do Rancho Eldorado retorna prometendo ser ainda maior e melhor. Marcado para o dia 12 de outubro, o evento espera reunir cerca de 500 pessoas para um dia repleto de música sertaneja, cerveja gelada e churrasco à vontade. Além disso, mais de 130 crianças da Entidade Coal e 50 da ABREED terão acesso gratuito, podendo aproveitar tudo o que o evento oferece, desde o churrasco de qualidade até as brincadeiras e atividades infantis. O evento tem início as 13 horas.

O churrasco, conhecido por sua excelência, será no estilo churrasco de chão. Enquanto os adultos aproveitam o melhor do sertanejo ao vivo com as duplas Gustavo e Matteo e Antonio e Victor Hugo, talentos da música sertaneja do Vale do Paraíba, as crianças poderão desfrutar de um dia repleto de diversão, com brinquedos e outras atrações, garantindo entretenimento para todas as idades.

O evento celebra a amizade, a música e a boa comida em um ambiente descontraído e familiar, consolidando-se como uma tradição na região. O primeiro lote de ingressos está à venda por R$ 80,00, garantindo churrasco à vontade, e pode ser adquirido no Rancho Eldorado ou pelo site Ingresso10. As bebidas serão cobradas a parte.

O Churrasco dos Amigos do Rancho Eldorado acontecerá no ADPM –

R. Antiga Estrada Paraíbuna, 109 – Jardim Sao Judas Tadeu, São José dos Campos – SP, 12228-261. Para mais informações, entre em contato pelo telefone (12) 99139-2262.

ingressos10.com.br/churrascodosamigos

Antonio e Victor Hugo & Gustavo e Matteo