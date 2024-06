 São José e Água Santa empatam pela Série D do Campeonato Brasileiro

A 10ª rodada da Série D do Campeonato Brasileiro teve sua abertura na tarde deste sábado (22/06) para o Grupo A7, com dois duelos paulistas. Em casa, o Santo André superou a Inter de Limeira, enquanto São José e Água Santa empataram.

O Santo André fez o dever de casa no Bruno José Daniel. A equipe do ABC recebeu a Inter de Limeira e venceu o duelo estadual por 1 a 0, subindo na tabela de classificação.

Série D do Campeonato Brasileiro

Com o resultado, o Santo André chegou a 14 pontos e pegou o elevador para a terceira colocação da chave, com três de vantagem para o Costa Rica-MS, primeiro time fora da zona classificatória.

Do outro lado, a derrota custou cara para o time do interior. A equipe de Limeira estacionou em 20 e acabou perdendo a liderança da chave para o Maringá, que superou o Pouso Alegre-MG fora de casa e foi a 23. A derrota foi a segunda da Inter na Série D.

São José e Água Santa

Já em São José dos Campos, o time da casa fez um jogo totalmente ofensivo, mas não conseguiu sair do empate com o Água Santa, que apenas se defendeu durante todo o jogo e segurou o 0 a 0.

O empate levou a equipe de Diadema a 13 pontos, na quarta posição da tabela. Enquanto isso, o São José tem nove, cinco a menos que o próprio Água Santa, primeiro time no G4, e aparece em sétimo.

As equipes voltam a campo para a 11ª rodada da Série D no próximo sábado (29), para mais dois duelos paulistas. No Major Levy Sobrinho, o São José visita a Inter de Limeira, a partir das 16h.

Pouco mais tarde, às 18h, o Água Santa volta a Diadema para enfrentar o Santo André, no Distrital do Inamar.

