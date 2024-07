São Bento do Sapucaí (SP) receberá jornalistas de Turismo para mostrar por que é o destino mais acolhedor do Brasil

Profissionais vivenciarão experiências em meio à natureza e irão encarar até escalada na Pedra do Baú, principal cartão-postal da cidade

São Bento do Sapucaí, pacato município repleto de natureza e atrativos de aventura, localizado a 200km da capital paulista, irá receber entre os dias 1 e 4 de agosto um grupo de 10 jornalistas de Turismo que visitará o destino para conhecer seus atrativos, gastronomia, natureza, entre outras experiências.

Em uma ação conjunta entre o Comtur (Conselho Municipal de Turismo) e a Acisb (Associação Comercial e Industrial de São Bento do Sapucaí), com apoio do trade local, a press trip será composta por jornalistas da capital paulista e Região Metropolitana de Campinas, as duas regiões que são as maiores emissoras de turistas para a Serra da Mantiqueira. A ação será organizada pela X|Press Comunicação Corporativa, com apoio da Volvo Cars do Brasil e Sabores da Montanha.

Para os jornalistas com espírito aventureiro, o roteiro prevê atividades de escalada na Pedra do Baú, principal cartão-postal da cidade; ou trilhas que levam ao Monumento. O grupo também realizará visitas a produtores artesanais de queijos, cachaça, azeite e uma vinícola, entre outros atrativos.

Em fevereiro deste ano, o município foi eleito pela Booking.com o destino mais acolhedor para 2024, em uma eleição feita com hóspedes que buscam a plataforma para reservas em hotéis e pousadas, desbancando destinos conhecidos como a vizinha Gonçalves (MG) e Cunha (SP).

Já o pequeno distrito de Monte Verde (MG), que ano passado foi eleito o terceiro destino mais acolhedor, ficou fora da lista. Carrancas, no Sul de Minas Gerais, conhecida pelo ecoturismo e belas cachoeiras, ocupa o lugar de Monte Verde neste ano.

Festival Sabores da Montanha

Os jornalistas também irão vivenciar experiências gastronômicas em alguns dos estabelecimentos de São Bento do Sapucaí que estão participando do 2º Festival Gastronômico Sabores da Montanha, que terá início nesta sexta-feira (5) e prosseguirá até 25 de agosto.

Entre eles estão a Vinícola Villa Santa Maria, que participa do festival com uma releitura da carne de lata; a produtora de azeites Oliq, que estará participando do evento com um ravioli de galinha caipira; o Bar do Tião, com o lanche Tião Cupim, recheado com cupim desfiado; e o Empório Caminhos dos Queijos, que no festival oferecerá ao público o Queijo Borbinha,

São Bento do Sapucaí