Livro SAGA – do 14-bis à criação da Embraer será lançado em São José dos Campos

O livro destaca o papel das três pessoas fundamentais para a criação da Embraer e de como esses personagens estavam envolvidos com alguns dos principais fatos políticos e históricos do Brasil ao longo do século XX.

O livro SAGA – do 14-bis à criação da Embraer revela a trajetória dos principais pioneiros da indústria aeronáutica brasileira de uma maneira inédita. Ele celebra o idealismo de Casimiro Montenegro Filho, Ozires Silva e Paulo Victor da Silva e a capacidade de realização de grandes projetos, sem deixar de revelar as correntes históricas que, até os dias atuais, dificultam o desenvolvimento industrial. A narrativa cruza a saga dessas três personalidades com os momentos políticos e econômicos do Brasil, mostrando que a criação da Embraer não foi apenas fruto do sonho de infância de Ozires, mas sim um grande esforço coletivo daqueles que lutaram pelo desenvolvimento tecnológico do país. O lançamento para convidados será no dia 29 de outubro, às 19h, no Salão Ozires Silva, na APVE, em São José dos Campos (SP).

Jornalista Rui Gonçalves Barbosa

A obra é uma iniciativa do Invoz, o texto e a pesquisa são do jornalista Rui Gonçalves Barbosa. Foram três anos de muitas buscas, conversas, referências bibliográficas para permitir ao escritor contar de forma simples o que se passou nos 60 anos que separam o voo de Santos-Dumont e a assinatura do decreto de criação da empresa. Rui correlacionou os momentos históricos do século XX com as alternâncias de poder e crises políticas, interferências militares nos rumos do Brasil e como tudo isso gerou as condições para a criação da terceira maior fabricante mundial de aviões.

“O idealismo e a capacidade de superar adversidades permitiram a Montenegro, Ozires Silva e Paulo Victor executarem projetos que demandaram décadas para serem concluídos e mudaram a face do Brasil. Se retirarmos qualquer um deles dessa equação ou se alterarmos a cronologia dos fatos é muito provável que o país não viesse a ter o protagonismo da indústria aeronáutica que conquistou com a Embraer”, afirma o autor.

Rui Gonçalves jornalista e escritor do lIvro SAGA, uma iniciativa do INVOZ-Foto:Divulgação

SAGA – do 14-bis à criação da Embraer

No livro SAGA – do 14-bis à criação da Embraer, o jornalista Rui Gonçalves Barbosa uniu dedicação e paixão. Desde muito cedo, Rui tornou-se um leitor ávido por histórias e informações sobre aeronaves e o mundo aeronáutico. Antes de se dedicar ao jornalismo, onde atuou por 14 anos na Globo News e EPTV, emissora afiliadas à Rede Globo, ele fez os cursos de piloto privado e piloto comercial. Porém a vocação para contar histórias foi mais forte. Passou a ser um entusiasta e desenvolveu um ponto de vista um tanto particular. Seu interesse foi além dos relatos técnicos e mergulhou nos bastidores da aviação. Questões econômicas, políticas e geopolíticas que afetam o setor passaram também a fazer parte de seu interesse.

Em 2016, período em que foi editor-chefe das revistas Avião Revue e Airports International Brasil, teve Ozires Silva como principal colunista. O relacionamento alimentou a curiosidade pelos detalhes da história do militar da Força Aérea Brasileira que criou uma fábrica de aviões. O relacionamento com Ozires o trouxe para São José dos Campos e o aproximou daqueles que tiveram suas vidas e carreiras impactadas pelo legado do pioneiro. Como Diretor de Cultura do Invoz, associação sem fins lucrativos cuja missão é dar continuidade aos ideais de Ozires Silva, assumiu a tarefa de escrever este livro.

A obra foi possível graças à Lei de Incentivo Fiscal à Cultura de São José dos Campos e à Embraer. A primeira edição será destinada às bibliotecas existentes no município, escolas públicas, e terá distribuição gratuita pelo Invoz.

“Esse livro conta a trajetória de três personalidades incríveis e muitas vezes desconhecidas do grande público. Nem mesmo Ozires Silva é amplamente conhecido na cidade que ele transformou e ajudou a desenvolver. Este livro é uma homenagem a essas pessoas e uma oportunidade de conhecer a história do Brasil ao longo do século XX”, declarou Neide Pereira Pinto, presidente-executiva do Invoz.

Peculiaridades

A data escolhida para o lançamento do livro SAGA – do 14-bis à criação da Embraer, tem uma peculiaridade. Em 29 de outubro comemoram-se os 120 anos de nascimento de Casimiro Montenegro Filho. Outubro também foi o mês do primeiro voo do avião Bandeirante (22/10/1968) e mês em que Santos-Dumont voou com seu 14-bis (23/10/1906).

Apoio/Incentivos: LIF, Fundação Cassiano Ricardo, Prefeitura de São José dos Campos e Embraer.

