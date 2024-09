Lauton Suplementos investe forte no Vale do Paraíba e espera duplicar receita em 2024

A Lauton Suplementos, com mais de 10 anos de atuação no mercado brasileiro de suplementos nutricionais, vai investir significativamente na expansão da sua presença na região do Vale do Paraíba. Com uma estratégia bem definida, a empresa pretende estar em 150 dos principais pontos de venda da região até o fim deste ano, com a meta de duplicar sua receita, alcançando R$ 500 milhões em vendas.

Talles Lauton, CEO da Lauton Suplementos

Este movimento prevê ainda a criação de novos empregos diretos e indiretos em cidades importantes para a marca, como São José dos Campos, Taubaté, contribuindo para o fortalecimento econômico local. “Estamos comprometidos em impulsionar a economia regional, criando oportunidades de trabalho e promovendo o bem-estar por meio dos nossos suplementos”, afirma Talles Lauton, CEO da Lauton Suplementos.

A expansão no Vale do Paraíba inclui parcerias estratégicas com redes de farmácias e comércios locais de produtos naturais. Com isso, a Lauton não vai apenas aumentar sua base de parceiros e clientes, mas também colaborar com o desenvolvimento da nutrição e saúde das pessoas. “Estamos entusiasmados em trabalhar com parceiros locais para promover a inovação no setor de suplementos e atender a demanda por produtos de qualidade”, destaca Talles.

Consumo de suplementos no Brasil

Embora os suplementos alimentares sejam tradicionalmente associados a esportistas e praticantes de atividades físicas, o mercado tem visto uma mudança significativa no perfil dos consumidores. Hoje, os suplementos fazem parte da alimentação diária de uma parcela crescente da população brasileira.

De acordo com a pesquisa “Hábitos de Consumo de Suplementos Alimentares no Brasil”, da ABIAD (Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres), ao menos uma pessoa em 59% das famílias brasileiras consome suplementos alimentares. “Queremos atender a essa nova demanda por saúde e bem-estar, oferecendo produtos de alta qualidade e acessíveis para todos”, finaliza Talles.

Lauton Suplementos

Sobre a empresa:

Com mais de 10 anos de atuação no mercado, a Lauton (www.lauton.com.br) é especializada na fabricação de suplementos alimentares com o propósito de oferecer uma ampla variedade de vitaminas e minerais para complementar uma dieta equilibrada e promover a saúde e o bem-estar das pessoas por meio de uma nutrição concentrada, com qualidade premium e rigorosos controles de qualidade e segurança. Os produtos da marca estão presentes em todo Brasil por meio da loja online e também de diversos pontos de venda, como as maiores redes de drogarias do país.