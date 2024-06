Exibições de filmes e Mostra Luna Alkalay são atrações da Sala CinEva

Oficinas, palestras e debates também fazem parte da programação em junho.

A Sala CinEva realiza neste mês de junho várias atividades de formação de público e de pessoas interessadas na sétima arte. Oficinas, palestras, exibições de filmes e debates e a Mostra Luna Alkalay, em comemoração aos 50 anos de carreira da cineasta, fazem parte da programação da sala, que integra o projeto Sala de Cinema Walmor Chagas, da Cia Teatro da Cidade, contemplado pela Lei Paulo Gustavo do Ministério da Cultura, do Governo Federal, por meio do edital LPG 001/2023, da Fundação Cultural Cassiano Ricardo, de São José dos Campos. A programação é gratuita e as atividades formativas contarão com intérprete de libras. A Sala CinEva fica na rua netuno, 41, Jardim da Granja, São José dos Campos. Ingressos e inscrições para oficinas, que já estão abertas, podem ser feitas pelo linktr.ee/ciateatrodacidade

A programação tem início no dia 16 (domingo) com a Oficina de “Criação Audiovisual – trilhando o caminho dos quatro elementos primordiais, fogo, água, terra e ar”, que será ministrada pela cineasta Auira Ariak. A proposta é, para além de apresentar as etapas da produção audiovisual, dar ênfase ao processo de criação (fogo), realizando exercícios práticos de escrita criativa para incentivar a elaboração de personagens, enredos e cenários (água) até chegar ao roteiro de audiovisual, imprescindível para a produção de um filme (terra), que poderá circular em diferentes telas e redes (ar). A oficina será realizada das 9h às 17h e serão oferecidas 20 vagas.

Auira Ariak é documentarista, arteteraupeuta e artista produtora de histórias em diferentes linguagens. Já publicou dois livros, um infantil, através do Fundo Municipal de Cultura de São José dos Campos “Cora e a Cidade sem Cor” e “O Presente da Aurora, através do edital Proac de literatura. No audiovisual realizou a série poética/documental Ghost Bikes – Caminhos Interrompidos, os curtas As Flores de Judith, (Re)trato 1 e (Re)Trato2, e, mais recentemente o curta Exu Santa Clara, todos em São José dos Campos.

Luís Alberto de Abreu-Foto:CarlaMatsuda

Mostra Luna Alkalay

A Mostra Luna Alkalay (veja release completo em anexo) acontece nos próximos dias 21, 22 e 23 de junho, com exibições de filmes, palestras, bate-papo com a cineasta e oficina. A programação conta com a exibição de “Cristais de Sangue”, realizado em 1974 e inacessível há mais de duas décadas, quando houve a última sessão pública do filme. A Mostra Luna Alkalayirá celebrar o restauro e digitalização da obra através de uma retrospectiva que contempla a trajetória cinematográfica de Luna Alkalay. Na sessão do filme, será distribuído ao público o material gráfico/HQ criado pelo artista plástico Rogério Duarte na ocasião do lançamento. Nascida em Milão, aproximou-se do cinema em 1968, quando acompanhou as filmagens de Um Clássico, Dois Em Casa, Nenhum Jogo Fora, de Djalma Limongi Batista, enquanto cursava filosofia na USP.

E no dia 28 de junho, 19h30, haverá exibição de “Narradores de Javé”, de Eliane Caffé. Em seguida, bate-papo com o dramaturgo e roteirista Luís Alberto de Abreu, que junto com Eliane Caffé, desenvolveu o roteiro do filme, lançado em 2004.

Programação Junho

Sala CinEva

Sala CinEva – Rua Netuno, 41, Jardim da Granja

Inscrições e ingressos: linktr.ee/ciateatrodacidade

Dia 16/06 – Domingo – 09h às 17h Oficina de “Criação Audiovisual – trilhando o caminho dos quatro elementos primordiais, fogo, água, terra e ar” com Auira Airak –

De 21 a 23/06 – Mostra Luna Alkalay

Dia 21 – Sexta – 19h – “Observação e Importância da Preservação das Imagens no Cinema Brasileiro” – Palestra com Felipe Abramovictz

20h – “Cristais de Sangue” (1974-1975, 83min, Livre, Luna Alkalay) Longa – Após a exibição bate-papo com a diretora Luna Alkalay sobre o filme, roteiro, produção, direção.

Dia 22 – Sábado – 19h – Curta – “Sangria” (1972, 14min, Livre, Luna Alkalay)

19h20 – Curta – “Abertura de EuGatto, o Griô Tropical” – (2024, 5min, Livre, Luna Alkalay e Felipe Abramovictz

19h30 – Curta – “Arrasta a Bandeira Colorida” (1970, 12min, Livre, Aloysio Raulino e Luna Alkalay)

20h – Longa – Livre – “Estados Unidos do Brasil” – Direção de Luna Alkalay

Dia 23/06 – Domingo – 10h às 13h – “Cinema, História e Memória: Cristais de Sangue e as Fantasias do Real” – Oficina com Felipe Abramovic

Dia 28/06 – Sexta – 19h30 – Livre – “Narradores de Javé” – Após a exibição bate-papo com Luís Alberto de Abreu.