Entenda como repaginar o guarda-roupa masculino

Confira dicas para repaginar o seu guarda-roupa focando em peças essenciais

Você já ouviu falar em guarda-roupa inteligente? Aqui estamos nos referindo a uma maneira de organizar o seu armário com peças versáteis, que permitam diferentes combinações. Sabemos que não existe uma regra quando o assunto é estilo, afinal, a maneira como você se veste reflete como você se sente consigo mesmo. Porém, existem algumas roupas que são essenciais e podem te ajudar na hora de montar seus looks e dar aquela repaginada no guarda-roupa.

Renovar o armário não precisa ser um bicho de sete cabeças, o importante mesmo é consumir da forma correta, sempre lembrando que o seu guarda-roupa deve refletir o seu estilo e o que você gosta realmente de usar. Comece se livrando de excessos. Se você está buscando mudar, esse é o momento certo para pensar no que realmente vale a pena ter no armário.

Além disso, se você quer ter peças essenciais no seu guarda-roupa, é preciso saber onde comprar, afinal, a qualidade dos produtos importa muito mais do que a quantidade. Por isso, fique ligado em possíveis descontos em lojas legais, como, por exemplo, um desconto na Foxton, que contém uma gama variada de peças de qualidade que são peças-chave no guarda-roupa de qualquer homem.

Se você está pensando em repaginar o guarda-roupa, confira um guia completo com peças que não podem faltar.

Camisetas básicas de cores neutras

O básico nunca sai de moda. Um exemplo disso são as camisetas neutras e lisas que sempre ocupam um lugar especial no armário de todos os homens. Elas podem ser usadas em diversas ocasiões, isso sem falar que as cores neutras são peças versáteis e servem de base para muitas composições.

Calças jeans e alfaiataria

Começando pelo básico, as calças jeans são essenciais em qualquer guarda-roupa e costumam ser uma das peças mais queridas pelos homens. Ela exala estilo e versatilidade, e você consegue encontrar diversos modelos diferentes, tendo uma peça que vai te acompanhar em muitos momentos. O jeans é a escolha certeira para homens que gostam de praticidade, mas querem elevar o look.

Entretanto é importante ter pelo menos uma calça de alfaiataria no armário. Esse modelo está presente não apenas nos momentos formais, mas também nos momentos descontraídos do dia a dia, tornando-se superversátil e dando um toque de elegância visual.

Camisa de botão

Uma boa camisa de botão pode transformar um look simples em uma produção estilosa. Assim, investir nessa peça é a melhor escolha que um homem pode fazer. Apesar de ser uma peça clássica, ela combina com looks mais casuais. Uma dica é explorar diferentes tecidos, como o linho. Tecidos mais sofisticados trazem suavidade, mas, ao mesmo tempo, elegância, tudo o que você precisa ter no guarda-roupa.

Casacos e jaquetas

Casacos e jaquetas também são indispensáveis quando o assunto é repaginar o guarda-roupa masculino. Jaquetas jeans, parkas, casacos de moletom e blazers são mais do que suficientes para montar ótimos looks. Procure se atentar ao material dessa peça e tenha pelo menos uma opção para dias mais frios ou para possíveis viagens a um destino com temperaturas mais baixas.

Bermudas e shorts

O verão traz uma necessidade de usar peças mais leves. Para momentos assim, não existe nada melhor do que bermudas e shorts. Nesse caso, o importante é ter peças que possam ser usadas em diferentes momentos, que vão desde eventos durante o dia até reuniões mais casuais, principalmente à noite. Bermudas estruturadas devem ser escolhidas de acordo com o tecido. Prefira aqueles mais requintados, mas lembre-se de que o importante é estar dentro do seu estilo pessoal.

Image by zinkevych on Freepik