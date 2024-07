Com presença de Casemiro, Arraiá do Madrid atrai sete mil pessoas em São José dos Campos

Craque do futebol e proprietário do Madrid Open Mall esteve presente nos dois dias de festa e prestigiou o novo momento de expansão que o shopping está vivendo

O Madrid Open Mall realizou no último sábado (29) e domingo (30) uma festa junina. O evento gratuito e aberto ao público atraiu cerca de 7 mil pessoas para o estacionamento do shopping, localizado no bairro Urbanova, em São José dos Campos. Para prestigiar a festa e o momento de expansão que o Mall está vivendo, o craque do futebol e proprietário do Madrid, Casemiro, esteve presente e atendeu aos fãs por mais de duas horas, nos dois dias de festa.

Além de barraquinhas e food trucks com comidas, doces e bebidas típicas, a festa junina do Mall contou com brinquedos, correio elegante, uma fogueira de quase três metros e um bingo com brindes como bicicletas, escova secadora, sanduicheira, chaleira elétrica, combo gamer, fone de ouvido bluetooth, secador de cabelo, vinhos e duas camisas do Manchester United autografada pelo Casemiro. No sábado a música ficou por conta do cantor Peleco e Banda e no domingo a diversão foi garantida pela Banda Kanaviá.

Head de marketing do Madrid Open Mall, Michelle Laboissiere

“Nossa primeira edição da festa junina do Mall foi incrível. Além de todos os prêmios e atrações, realizamos ainda um concurso da barraca premiada, em que todos os presentes na festa puderam votar e escolher a melhor barraca para ganhar um camisa do Manchester United autografada pelo Casemiro. Todos se divertiram e puderam aproveitar um pouco de todas as coisas maravilhosas que o Madrid tem para oferecer”, comenta a head de marketing do Madrid Open Mall, Michelle Laboissiere.

Superintendente do Mall, Pedro Bacha

“Com certeza cumprimos com a nossa missão de levar alegria e diversão para o nosso público. Esse também foi um momento importante para divulgarmos nossa ampliação, que além de garantir mais entretenimento para as famílias com novas marcas no bairro, irá gerar mais empregos para São José dos Campos, colaborando para o desenvolvimento da cidade”, ressalta o superintendente do Mall, Pedro Bacha.

Madrid Open Mall

O Madrid Open Mall está localizado na Avenida Shishima Hifumi, nº 2101. Para mais informações sobre horários e lojas, acesse o Instagram @madridopenmall.

Casemiro