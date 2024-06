CenterVale Shopping abre a temporada de férias e recebe o maior parque de infláveis da América Latina; Atração estreia no próximo dia 3 de julho

Parque Gloob Super Jump será instalado em uma área de 4 mil m²; Atração tem brinquedos para todas as idades, arena musical, espaço baby e desconto para acompanhantes de PCDs

O CenterVale Shopping, em São José dos Campos, abre a sua temporada de férias no próximo 3 de julho (quarta-feira), trazendo pela primeira vez para a região o Parque Gloob Super Jump, o maior parque de infláveis da América Latina.

A atração, que será instalada no estacionamento do shopping em uma área de 4 mil m², conta com estações de brinquedos gigantes com a temática das principais atrações do Gloob, canal infanto-juvenil de TV por assinatura, que conta com os programas Detetives do Prédio Azul, Miraculous e Bugados.

O parque apresenta seis estações temáticas para serem exploradas pela garotada enquanto são orientadas por uma equipe de monitores devidamente treinados. Os brinquedos estão liberados para todas as idades, porém crianças menores de cinco anos de idade devem estar acompanhadas pelos pais e tem restrição de entrada no “Tobogã” e na “Escalada”. Pessoas com deficiência terão prioridade na fila e seus acompanhantes têm 50% de desconto no ingresso.

Um mundo de magia e diversão

Entre as estações temáticas do Parque Gloob Super Jump estão a “Super Arena DPA” uma área de 750 metros onde a garotada vence os obstáculos e supera as paredes de escalada.

A adrenalina fica por conta dos espaços do “Tobogã Gloob” e da “Super Escalada Gloob” com dez metros de altura e o “Circuito Miraculoso” com seus escorregadores e desafios distribuídos em mais de 500 m².

A atração conta ainda com o “Espaço Baby” ambientado em cores super vibrantes, além da primeira Arena Musical do mundo em um espaço de mais de 80 m² de pura diversão tecnológica, com som, luzes e fumaça, uma experiência sensorial incrível.

PARQUE GLOOB SUPER JUMP

Quando: de 3 de julho à 5 de setembro

Local: Estacionamento CenterVale Shopping

Horário: Todos os dias das 13h às 21h

Valores Promocionais de Lançamento

§ 30 minutos: R$ 49,90

§ 1 hora: R$ 69,90

§ 2 horas: R$ 79,90

§ Free Day: R$ 99,90

§ Family Pass (4 Ingressos Free Day) – R$ 349,00

CenterVale Shopping

Inaugurado em 28 de maio de 1987, em São José dos Campos, é um dos shoppings mais tradicionais do Vale do Paraíba, sendo o primeiro grande centro comercial da região que alia tradição e vanguarda, inovando cada vez mais o seu conceito de moda, entretenimento e serviços. Com mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m², o CenterVale recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e movimenta mais de R$600 milhões em vendas anuais. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale Shopping tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência.