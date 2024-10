Câncer e doenças infecciosas são as maiores causas de morte em cães, de acordo com pesquisa

Pesquisa revela que câncer e doenças infecciosas são as maiores causas de morte em cães de SJC. Veja como a prevenção pode salvar a vida do seu pet!

Cuidar da saúde dos pets é uma responsabilidade crucial para garantir que vivam uma vida longa e saudável.

Uma pesquisa recente da Universidade do Vale do Paraíba revela que os tumores e doenças infecciosas estão entre as principais causas de morte dos pets na cidade.

A realidade reforça a importância dos cuidados preventivos, como manter as vacinas em dia e realizar consultas veterinárias frequentes.

Câncer e doenças infecciosas no topo da lista de mortalidade canina

Os tumores, ou neoplasias, foram responsáveis por uma significativa parcela das mortes de cães, segundo o levantamento.

Entre os tipos mais comuns, destacam-se os tumores de pele, fígado e linfoma. O câncer representa um desafio ainda maior por ser uma condição silenciosa que, muitas vezes, só é detectada em estágio avançado. Esse fator reforça a importância de um acompanhamento médico regular, especialmente para cães idosos.

Logo atrás do câncer, as doenças infecciosas, como a doença do carrapato, aparecem como vilãs na saúde canina local. Cinomose e parvovirose, que são altamente contagiosas e frequentemente fatais, são muito perigosas para cães jovens.

Ambas as condições podem ser evitadas com vacinas e acompanhamento veterinário regular, mas muitos tutores desconhecem a necessidade de proteger seus pets além da vacina antirrábica.

“Muitos tutores acreditam que a única vacina que o animal precisa é a raiva. Eu perguntava se o animal tinha tomado todas as vacinas e a pessoa dizia que sim. Mas quando eu perguntei quais vacinas tomou, as pessoas só falavam da antirrábica,” explica o médico-veterinário Henrique Donnaruma, um dos autores do estudo.

A importância dos cuidados preventivos: vacinação e check-ups

O estudo também apontou que muitos tutores não levavam seus pets, regulamente, ao veterinário, o que aumenta as chances de desenvolverem doenças sem que os tutores percebam os sinais.

Além do câncer e das infecções, o levantamento identificou outras causas de morte, como doenças cardiocirculatórias, metabólicas, intoxicações e traumatismos.

Segundo os especialistas, essas condições poderiam ser controladas ou até evitadas com um cuidado veterinário preventivo.

Planos de saúde pet facilitam o acesso aos cuidados necessários

Com os custos dos tratamentos veterinários em alta, alternativas como planos de saúde para pets vêm se tornando uma opção interessante para tutores que desejam garantir a saúde dos seus cães sem sustos financeiros.

Em São José dos Campos, a Dog Life oferece planos de saúde pet que cobrem desde vacinas e consultas até exames e procedimentos mais complexos.

A empresa, que está desde 2005 no mercado, oferece três tipos de planos: PET START, PET ESSENTIAL e PET MAX.

Além de permitir o acesso a consultas e exames periódicos, os planos dão aos tutores a tranquilidade de saber que podem contar com suporte veterinário sempre que necessário.

Cada um é voltado para necessidades específicas dos cães e seus tutores, ajudando a tornar o cuidado preventivo mais acessível e menos oneroso para famílias em São José dos Campos.

Ao contratar um plano, o tutor pode ter a tranquilidade de que seu melhor amigo terá acesso a atendimento veterinário de qualidade sempre que precisar.

Prevenção como chave para uma vida longa

A pesquisa deixa claro que a prevenção é essencial para que cães em São José dos Campos vivam mais e melhor.

Manter vacinas em dia, realizar check-ups frequentes e adotar práticas de cuidado preventivo são passos essenciais para preservar a saúde dos pets.

E, com opções acessíveis, como os planos de saúde pet, o cuidado com a saúde dos cães deixa de ser um peso no bolso e se torna um investimento em anos de convivência e carinho.

