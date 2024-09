Bar de São José dos Campos já está entre as dez melhores casas de chopp do Brasil

O Disk Me Disse, tradicional ponto de encontro de São José dos Campos, está entre as 10 melhores casas de chopp do Brasil segundo a cervejaria Heineken. Com o objetivo de reconhecer a melhor casa e agregar conhecimento aos estabelecimentos parceiros oferecendo alta qualidade de serviço ao cliente, a Heineken lançou o “Heineken Masters”, programa que treina e avalia bares e restaurantes em busca da melhor casa de chope do país. A primeira edição contou com a participação de 80 bares e restaurantes em São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina, Bahia, Pernambuco, Distrito Federal e Goiás.

“Heineken Masters”

Representantes dos estabelecimentos selecionados passaram por um treinamento para executar com maestria o Ritual Star Serve – metodologia global da cervejaria que garante que o chope ideal chegue ao copo do consumidor sempre da maneira correta. Eles serão avaliados por meio de um sistema de pontos distribuídos entre 7 pilares principais, com uma contagem total que poderá chegar até 7.300 pontos. Entre as categorias, os candidatos deverão se destacar em tópicos como um quiz sobre a experiência Heineken perfeita e a avaliação dos consumidores.

Na última semana a cervejaria divulgou as 10 casas finalistas com o Top 10 do Brasil. Dentre os bares e restaurantes que buscam o prêmio máximo está o Disk Me Disse, de São José dos Campos, que este ano completa 41 anos de existência.

“Master of the Star Serve”

Os selecionados foram convidados para uma visita na cervejaria do grupo em Jacareí, onde poderão conhecer o Inside the Star – experiência imersiva da cervejaria no Brasil que está prevista para acontecer em outubro. Nesta viagem será anunciado o “Master of the Star Serve”.

Disk Me Disse

Contando com uma loja oficial da Heineken dentro do bar, o Disk Me Disse é um dos pontos de encontro mais tradicionais de São José dos Campos. Situado numa das esquinas mais charmosas da cidade, de frente para um dos cartões postais históricos do município, o bar passou por uma reforma que o deixou ainda mais saboroso.

A casa está completamente reformada, mas continua guardando aquela varanda gostosa que dá vista para o Parque Vicentina Aranha. A ideia foi garantir mais conforto para os clientes, mas também para otimizar o trabalho da equipe do bar. A obra tem a assinatura da arquiteta Larissa Abreu.

Um dos destaques do projeto que pode ser apreciado logo na entrada da casa é o quadro pintado pelo artista Camilo Rodrigues, que retrata o Vicentina Aranha de 1924, quando foi inaugurado o importante sanatório da cidade.

Venha nos visitar: @ diskmedissebar