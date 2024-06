Arraiá do Madrid Open Mall começa na próxima semana em São José dos Campos

Evento gratuito e aberto ao público será realizado no dia 29 e 30 no estacionamento do Shopping

O Madrid Open Mall realizará nos dias 29 e 30 uma festa junina. O evento gratuito e aberto ao público está marcado para acontecer das 16 às 22 horas, no estacionamento do shopping, localizado no bairro Urbanova, em São José dos Campos.

Além de barraquinhas e food trucks com comidas, doces e bebidas típicas, o Mall disponibilizará brinquedos para criançada, bingo para os amantes de um show de prêmios e correio elegante para os apaixonados. No sábado (29) a música será por conta do cantor Peleco e Banda e no domingo (30) a diversão será garantida com a Banda Kanaviá.

“Estamos preparando uma festa incrível para receber toda a população. Será um espaço seguro, bem estruturado e com atrações pensadas para agradar a todos. Nosso objetivo é levar diversão para as famílias, incentivar o comércio local e promover o entretenimento e cultura, com shows de artistas regionais”, comentou a head de marketing do Madrid Open Mall, Michelle Laboissiere.

Segundo o superintendente do Mall, Pedro Bacha, a escolha da data para primeira festa junina do Madrid foi pensada pelo momento histórico em que o shopping está passando. “Estamos muito animados com a primeira edição da festa junina do Mall, o que faz todo sentido acontecer durante esse período de ampliação que estamos vivendo. No último mês, demos início às primeiras etapas da expansão, que além de garantir mais entretenimentos para as famílias com novas marcas no bairro, irá gerar mais empregos para São José dos Campos, colaborando para o desenvolvimento da cidade”, comenta o superintendente.

Madrid Open Mall

O Madrid Open Mall está localizado na Avenida Shishima Hifumi, nº 2101. Para mais informações sobre horários e lojas, acesse o Instagram @madridopenmall.