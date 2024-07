5ª Edição do Churrasco Majestade celebrou aniversário de SJC com evento premium

O Palácio Sunset recebeu cerca de 1.600 pessoas para o evento que agitou o Vale do Paraíba

No último sábado (27/07), o Palácio Sunset foi palco da quinta edição do Churrasco Majestade, que reuniu aproximadamente 1.600 pessoas para comemorar o aniversário de São José dos Campos. Com ingressos esgotados, o evento se consolidou como um dos maiores e mais esperados do calendário regional.

Churrasco Majestade

Oferecendo um formato premium all inclusive, o Churrasco Majestade proporcionou uma experiência de luxo com seis horas de open food e open bar. Foram mais de 20 estações de carne, com opções que incluíam chorizo, wagyu, sanduíches de cupim, brisket, chicken lollipop, linguiça texana, hambúrguer de angus, pork belly, costelinhas e muito mais. Além dos pratos salgados, o evento também contou com doces finos e uma seleção de drinks e bebidas de alta qualidade.

As atrações musicais tornaram o grande evento ainda mais especial.

5ª edição do Churrasco Majestade

A dupla Fernando e Fabiano abriu a 5ª edição do Churrasco Majestade, seguida pela animada apresentação de Naessa, a ‘Braba do Sertanejo’. Em seguida, a Banda Black Boots trouxe a energia do country rock, antes de João Bosco e Vinícius encerrarem a noite com um show vibrante que fez todos cantarem juntos.

Para quem não pôde comparecer, fique atento às novidades. “Nos vemos em breve para mais uma festa que vai parar o Vale do Paraíba”, disse Fernanda Rodrigues, assessora do evento.

Foto: Nando JR