Vale a pena manter um imóvel paratemporadas?

Aluguel pode render até o dobro do convencional em épocas de alta demanda



Investir em imóveis para aluguel de temporada tem se mostrado uma estratégia atrativa para quem busca rentabilidade no mercado imobiliário. Com o crescimento do turismo emvvárias regiões do Brasil, como o litoral baiano e as cidades turísticas do Rio de Janeiro,investidores têm encontrado nesse nicho uma oportunidade para obter ganhos superiores ao aluguel tradicional.

Dados da Further, empresa de gestão de imóveis para temporada, apontam que a rentabilidade dessa modalidade pode ser de 20% a 50% maior em comparação com o aluguel convencional. A estimativa já considera despesas como taxas das plataformas de locação, custos mensais do imóvel e comissão de 20% cobrada pela empresa.

Os números disparam ainda mais em períodos de alta estação. Durante o verão, as festas de Ano Novo e o Carnaval, a demanda por hospedagens em cidades litorâneas pode chegar a um faturamento que ultrapasse 100% do aluguel mensal convencional, segundo a

Further.

Leilão imobiliário é alternativa para ingressar no mercado

Apesar do potencial de lucro, podem surgir dúvidas sobre o investimento inicial e como dar os primeiros passos nesse mercado. Uma alternativa é apostar em leilão de imóveis em Fortaleza, Rio de Janeiro, Salvador e outros pontos turísticos que mantenham,tradicionalmente, a demanda por imóveis de temporada. Para isso, a recomendação é buscar pesquisas de mercado que identifiquem esses lugares.

Somente no primeiro semestre de 2024, a Caixa Econômica Federal registrou mais de 44 mil imóveis disponíveis para leilão. Ao pesquisar essa oferta é possível observar quais propriedades estão localizadas em endereços que atraem turistas durante o ano todo.

A Bahia tem sido o destino favorito dos turistas brasileiros, conforme dados recentes do IBGE. O turismo no estado cresceu quase 20% em 2024. Além disso, também é o estado nordestino que mais recebe estrangeiros, de acordo com o Ministério do Turismo (MTur).

Ao pesquisar por “leilão de imóveis em Salvador” na internet, é possível encontrar apartamentos e casas próximos às praias mais procuradas.

Alugar ajuda na renda, mas traz desafios

Para Elton Fernandes, 45, de Niterói, no Rio de Janeiro, a oportunidade de investir ealuguéis de temporada surgiu quase por acaso, em 2014, com a compra de um apartamento em Arraial do Cabo. A cidade, conhecida como o “Caribe brasileiro” por suas praias de águas cristalinas, está localizada na Região dos Lagos, a 164 quilômetros da capital do Rio de Janeiro.

“Quando vimos o anúncio do apartamento, bem em frente à praia e por um preço acessível,pensamos logo em transformar aquilo numa renda extra”, conta Elton, que adquiriu o imóvel junto com o marido.

Um levantamento da Secretaria de Turismo mostrou que, no início de 2024, Arraial do Cabo já contava com mais de 200 meios de hospedagem oficiais, cerca de 3 mil casas de aluguel,60 agências de turismo, 130 guias turísticos e 250 bares e restaurantes. Durante a alta temporada, entre janeiro e fevereiro, a cidade chega a receber mais de 8 milhões de turistas.

A iniciativa de Elton deu tão certo que, anos depois, o casal decidiu expandir o investimento e comprou uma casa de dois andares mais próxima ao Centro, com dois quartos e uma ampla sacada. Para eles, o aluguel dos imóveis foi a oportunidade para juntar o útil ao agradável: ganhar dinheiro na alta temporada e ter um espaço para aproveitar com a família.

“Às vezes, nós aproveitamos os imóveis com amigos e familiares, mas, para ser sincero,eles passam a maior parte do tempo alugados. Ano Novo e Carnaval, então, nem se fala.

Não dá nem tempo de pensar em comemorar por lá porque os turistas ocupam tudo rapidinho”, brinca Elton.

Apesar do sucesso, ele admite que a administração dos imóveis apresenta alguns desafios.

“Como não moramos tão perto (são mais de 140 quilômetros de distância), fica complicado gerenciar tudo. Encontrar pessoas de confiança para cuidar dos imóveis também não é fácil. Então, muitas vezes, a gente precisa se deslocar só para conferir se está tudo certo e fazer a limpeza depois que os hóspedes vão embora”, relata.

Imagem de sarahbernier3140 por Pixabay