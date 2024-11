Natal: sex toys são opções de presente para homens e mulheres

Brinquedos sexuais podem ajudar a renovar a relação e proporcionar novas descobertas de prazer

Com o Natal chegando, muitas pessoas buscam presentes criativos para surpreender e agradar amigos, familiares ou parceiros. Uma opção que tem ganhado popularidade entre os casais são os brinquedos sexuais, como uma forma de apimentar a relação ou quebrar a rotina do sexo convencional.

Em artigo publicado na Revista Brasileira de Sexualidade Humana (RBSH), o professor de Sexualidade Humana da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), Jorge José Serapião, explica que os sex toys podem funcionar como aliados para afastar a monotonia e promover a descoberta de novas formas de excitação e diversão, além de serem um meio de autossatisfação quando utilizados individualmente.

O mercado de brinquedos eróticos é vasto e oferece inúmeras opções, como vibradores, dildos, pênis em silicone realista, sugadores de clitóris e outros estimuladores. A escolha de um presente desse tipo, porém, pode gerar dúvidas, já que as preferências sexuais variam de pessoa para pessoa.

Um estudo publicado no Journal of Sex Research, por exemplo, mostra que mulheres dão preferência a brinquedos com cerca de 12,3 cm, revelando que o prazer sexual pode ir além do tamanho e que o conforto também é essencial. O mais importante é encontrar algo que se adeque aos gostos e ao desejo do casal.

Serapião explica que o principal cuidado é conversar com o parceiro ou parceira para que não sejam pegos desprevenidos. Para alguns casais, a capa peniana pode ser uma opção.

Para quem está começando a explorar o universo dos brinquedos eróticos, a sexóloga e psicoterapeuta de casais Lelah Monteiro, em entrevista à imprensa, sugere a visita a lojas físicas, onde é possível analisar as texturas e outros detalhes, como a intensidade do barulho do objeto ou a possibilidade de recarga via USB. Dessa forma, é possível realizar uma escolha mais consciente e assertiva.

Para Serapião, o consolador, também conhecido como dildo, talvez seja um dos brinquedos mais vendidos no mundo. Há opções com vibradores que, quando inseridos na vagina ou ânus, podem levar ao orgasmo.

Dentro das opções mais procuradas está o sugador de clitóris, considerado “o queridinho do momento”, segundo Monteiro. A sexóloga aconselha ainda que, ao investir no brinquedo, é importante optar por uma marca de boa qualidade e, ao experimentar, se permitir relaxar mentalmente.

Opções vão além dos brinquedos eróticos

Além dos sex toys, outros objetos podem estimular o prazer sexual, além de servirem como presentes em datas especiais. Loções, cremes e óleos eróticos são algumas das opções apontadas pelo professor.

Com essências e sabores variados, eles podem ser usados para massagear ou praticar sexo oral, proporcionando novas sensações. Existem também as fantasias eróticas, roupas que podem servir como uma maneira de brincar com algum tema ou fantasia sexual que chame a atenção do casal.

Serapião indica ainda a leitura erótica, por meio de poesias, relatos, contos e novelas. Os livros eróticos costumam conter descrições detalhadas de posturas sexuais e estimulam novas ideias para explorar o sexo, seja individualmente ou a dois.

Cuidados na escolha dos produtos

O uso de brinquedos eróticos deve ser feito com responsabilidade e segurança. De acordo com o ginecologista e obstetra, José Marcos Neves, a vagina é uma mucosa e é preciso ter cuidado com possíveis traumas e lesões. “No caso dos homens, eles não devem deixar a empolgação sobrepor a cautela”, acrescenta.

Em seu canal no YouTube, o médico explica que muitas mulheres precisam de lubrificantes e que existem diversos tipos, como aqueles à base de água, à base de vaselina, que tenham petróleo na fórmula ou ainda os que não se conhece a composição. Estes podem causar alergias ou ardências no canal vaginal.

Dessa forma, é preciso verificar a procedência dos produtos escolhidos, assim como de preservativos e géis com sabores artificiais. Além disso, a recomendação é que vibradores ou pênis de material sintético sejam higienizados adequadamente e nunca compartilhados.

A Federação Brasileira das Associações de Ginecologia e Obstetrícia (Febrasgo) indica que a disponibilização de objetos eróticos devem passar por órgãos que avaliam os seus aspectos de segurança, como dimensões, formato, material usado e instrução de uso, para que não coloquem a saúde em risco.

