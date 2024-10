YAKISSOBA É CARRO-CHEFE ENTRE PRATOS QUENTES DISPONÍVEIS NO MENU DA MEI MEI CULINÁRIA ASIÁTICA

Receita ganha sabor especial e inconfundível ao combinar o autêntico macarrão oriental com carne, frango e legumes, que são envolvidos em um molho especial feito à base de shoyu e temperos exclusivos

Considerado um dos pratos mais tradicionais e apreciados por quem é fã da culinária asiática, o Yakissoba é um verdadeiro sucesso de pedidos na Mei Mei – rede de restaurantes, que é referência na culinária oriental e está presente em shoppings centers nas cidades de São Paulo, São Bernardo do Campo, Mogi das Cruzes, Suzano, Itaquaquecetuba, São José dos Campos e na Praia Grande.

Yakissoba

Apesar de ter origem chinesa, o Yakissoba ganhou fama no Japão, onde sua receita passou por algumas modificações e adaptações. Desde então foi se popularizandoe é apreciado em todo o mundo.A deliciosa receita chegou a Brasil por volta de 1908, justamente quando os imigrantes japoneses da ilha de Okinawa se estabeleceram no Mato Grosso do Sul.

O prato pode ser saboreado nas unidades do restaurante Mei Mei desde a sua fundação, em 1991. A receita preparada e servida em cada um dos endereços da marca ganhou temperos exclusivos, que garantiram um sabor diferenciado e muito apreciado pelos clientes. Tanto, que o Yakissoba é considerado um dos carros-chefes e campeão de pedidos na Mei Mei.

De acordo com Rodrigo Cardoso, Diretor de Operações da Mei Mei, o que torna o Yakissoba da marca inconfundível é a perfeita combinação do autêntico macarrão oriental, com cortes de carne, frango e legumes, como brócolis, cenoura e acelga, na medida certa, além do delicioso molho preparado à base de shoyu e temperos exclusivos, que dão um toque final ao prato. “Servimos o Yakissoba bem quentinho e ele chega fumegante às mesas, seja nos nossos restaurantes ou mesmo nas casas dos nossos clientes, que optam pelo delivery via iFood”, destaca.

O prato costuma ser apreciado por pessoas de todas as idades e é uma excelente pedida também para o público infantil, que ama um macarrãozinho e ainda consegue enriquecer a alimentação com o consumo dos legumes e das opções de proteínas que compõem a receita.

Mei Mei

Criada em 1991 para servir comida asiática, a Mei Mei iniciou o processo de expansão por franquias no ano de 2008. Atualmente, são 38 franquias em operação, presentes nas cidades de São Paulo, São Caetano do Sul, Praia Grande, São José dos Campos, Itaquaquecetuba, Mogi das Cruzes e Suzano, todas localizadas no estado de São Paulo. Os restaurantes da marca operam em espaços com tamanho médio de 40m² e se destacam por servir pratos típicos da culinária asiática. Os restaurantes operam em sistema de buffet, uma vantagem para os clientes, que podem se servir das opções que mais apreciarem.

www.meimeifood.com.br