Um cowboy inesquecível’: Janaína Sousa celebra rodeios de Barretos e lança seu segundo livro

A literatura brasileira ganha mais um destaque com o lançamento de “Um cowboy inesquecível”, o mais recente livro da autora e fundadora do Instituto Sousa Araújo, Janaína Carvalho de Sousa, de 43 anos. A obra, que já está disponível em diversas plataformas de venda online, traz uma narrativa inspirada no universo caloroso dos rodeios de Barretos. “Lá, tive a oportunidade de imergir no universo country, com sua música vibrante, tradições autênticas e a hospitalidade calorosa do povo. Foi nesse ambiente mágico que a inspiração para o livro brotou em meu coração”, diz Janaína.

Em apenas dois meses, ela escreveu o livro, com a mente ainda vibrando com a energia de Barretos. “Cada capítulo foi escrito com paixão, transportando-me de volta para aquele ambiente mágico e dando vida aos personagens que povoam a história”, revela.

Embora seja uma obra de ficção, “Um cowboy inesquecível” carrega a essência do universo country, explorando temas de amor, amizade, superação e a busca pela felicidade. “Espero que os leitores se identifiquem com os personagens e se emocionem com a trama, assim como eu me emocionei ao escrevê-la. Este livro é um convite à felicidade, um incentivo para que as pessoas nunca desistam de seus sonhos”, afirma a autora.

*Uma vida multifacetada*

Além de escritora, Janaína Sousa é fundadora do Instituto Sousa Araújo, uma organização dedicada a projetos sociais. “Ser fundadora do instituto é meu propósito de vida, sempre amei ajudar as pessoas e, através do instituto, temos seis projetos que auxiliam quem precisa de algo para ajudar na caminhada da vida”, explica.

Janaína equilibra sua carreira literária com a gestão do instituto e seus estudos. “A escrita é meu cano de escape, eu amo fazer isso, e a leitura é meu momento de lazer”, diz ela. A oportunidade de publicar seu primeiro conto surgiu em agosto de 2022, quando uma autora chamada Janaina Rico reuniu um grupo de 13 escritoras para criar uma antologia em prol do tratamento de uma colega escritora com câncer. “Em novembro de 2022 publiquei meu primeiro conto ‘Um show para recordar’, ele está em e-book na Amazon. Desde então, não parei mais de escrever”.

Além disso, ela está envolvida em vários projetos literários, com dois livros previstos para serem lançados até o final do ano.

‘Um cowboy inesquecível’

O livro ‘Um cowboy inesquecível’ está em venda no site da Ler Editorial. https://www.lereditorial.com/product-page/um-cowboy-inesquecivel