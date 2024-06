SWAROVSKI CELEBRA O LANÇAMENTO DE EXPOSIÇÃO EM MILÃO 

O QUE: Swarovski celebrou a abertura da sua exposição itinerante “Swarovski – Mestres da Luz: de Vienna a Milão” com uma festa de lançamento exclusiva no Palazzo Citterio, junto a presença do CEO da Swarovski, Alexis Nasard; da Diretora Criativa Global da Swarovski, Giovanna Engelbert; do curador da exposição, Alexander Fury; e do Diretor Geral da Pinacoteca di Brera, Angelo Crespi.

QUEM: Celebridades convidadas Gwyneth Paltrow, Jessica Alba, Laetitia Casta, Madelaine Petsch, Barbie Ferreira, Laura Harrier, Bianca Balti, Soo Joo Park, Tina Kunakey, Giveon, Mahmood, Blanco, Elisabetta Dessy, Anita Caprioli, Kasia Smutniak, Beatrice Grannò, Gaia Gozzi, Ambrosia Fortuna, Shota Watanabe, Ananya Panday, Blue Pongtiwat, e Daphne Guinness, todos vestidos com Swarovski, que festejaram ao lado de veículos de imprensa selecionados, parceiros comerciais e amigos da Casa ao som de DJ Carlita.

Swarovski – CEO Alexis Nasard-Foto: Eduarda Schaefer

LOOKS PERSONALIZADOS SWAROVSKI:

Gwyneth Paltrow brilhou num slip dress totalmente cristalizado criado a partir de cristais transparentes bordados em tule claro. O seu vestido foi combinado com um colar único da coleção Swarovski Created Diamonds Galaxy, fazendo um matching com brincos, pulseira e anel.

Bianca Balti usou um top de alta-costura de jóias azul gelo criado com cristais Millenia e uma saia de ganga totalmente cristalizada complementada por joias Millenia azuis.

Beatrice Grannò estava luminosa num belo vestido de pérolas totalmente bordado com pérolas de cristal Swarovski de costas planas e colares Dextera e Hyperbola.

Ananya Panday brilhou num vestido de corte em A personalizado, verde e totalmente cristalizado, combinado com joias Gema verdes.

Soo Joo Park usou um top com sutiã de conchas incrustadas inspirado na coleção primavera/verão 2024 da Idyllia, chokers Idyllia e joias de corpo Millenia.

Madelaine Petsch festejou com um mini vestido dourado cristalizado e joias Imber e Dextera.

Daphne Guinness estava deslumbrante num vestido prateado escultural com top de joias de alta-costura, inspirado na coleção Mesmera, e combinado com joias para o corpo Millenia e uma gargantilha Hyperbola.

QUANDO: Domingo, 16 de junho de 2024

ONDE: Palazzo Citterio, Milão

Swarovski

Mestres da Luz desde 1895

A Swarovski cria belos produtos de qualidade e artesanato impecáveis que trazem alegria e celebram a individualidade.

Fundada em 1895 na Áustria, a empresa projeta, fabrica e vende os melhores cristais do mundo, diamantes criados pela Swarovski e zircônia, joias e acessórios, bem como decoração para casa e cristais para o setor automotivo. A Swarovski Crystal Business está representada em mais de 140 países em todo o mundo, com 2.300 boutiques Swarovski complementadas por parceiros multimarcas selecionados e emprega 16.600 pessoas. Juntamente com as suas empresas irmãs Swarovski Optik (dispositivos ópticos) e Tyrolit (abrasivos), a Swarovski Crystal Business forma o Grupo Swarovski. Uma relação responsável com as pessoas e com o planeta faz parte da herança da Swarovski. Hoje, este legado está enraizado em medidas de sustentabilidade em toda a cadeia de valor, com ênfase na inovação circular, na defesa da diversidade, inclusão e auto-expressão, e no trabalho filantrópico da Fundação Swarovski, que apoia organizações de caridade que trazem impacto ambiental e social positivo.