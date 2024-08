Paris Fashion Show: Desfile e feira de negócios unem marcas brasileiras e europeias durante a Semana de Moda de Paris

A RPM Brands, empresa especializada em posicionamento de marcas no mercado internacional, anuncia a realização do Paris Fashion Show (PFS), um evento inovador que mescla desfile e feira de negócios de moda, a ser realizado no dia 23 de setembro de 2024, no Les Salon Hoche, em Paris, França.

À frente da iniciativa está a brasileira Marina Spindola, CEO da RPM Brands e especialista em posicionamento de marcas. Com vasta experiência no mercado internacional, Marina tem como objetivo promover o intercâmbio cultural e comercial entre Brasil e Europa, impulsionando o crescimento da indústria da moda de ambos os continentes.

“Minha sólida experiência em expansão internacional de negócios para diferentes nichos de mercado será, mais uma vez, apresentada na Europa com o objetivo de promover marcas com DNA brasileiro. Será um encontro limitado, a 20 marcas, promovendo a elegância, cultura, negócios, criatividade e o profissionalismo brasileiros,” ressalta a executiva.

O PFS reunirá marcas brasileiras e europeias de alto nível em uma plataforma única, conectando-as a compradores internacionais e abrindo portas para novos mercados. O evento será uma oportunidade ímpar para as marcas apresentarem suas coleções para um público qualificado e fortalecerem sua presença no cenário global da moda.

O evento

O Paris Fashion Show será realizado em um local de prestígio no centro de Paris, com uma programação completa que inclui:

Desfile de moda: As marcas participantes apresentarão suas coleções para a temporada outono/inverno 2024/2025 em um desfile emocionante e inspirador.

Informações:

Email: contact@rpmbrandconsultancy.com

Telefone: +41 076 767 22 28

Site: https://www.rpmbrandconsultancy.com/

Instagram: https://www.instagram.com/rpmbrands/

A RPM Brands

A RPM Brands é uma empresa com sede em Genebra, Suíça, especializada em posicionamento de marcas no mercado internacional. A empresa oferece uma gama completa de serviços para auxiliar marcas a se estabelecerem e crescerem no mercado global, incluindo consultoria e gerenciamento de marcas(branding), desenvolvimento de estratégia, marketing digital e feiras e eventos.

Paris Fashion Show (PFS)

Marina Spindola, idealizadora do Paris Fashion Show, tem mais de 20 anos de experiência no setor. Especialista em posicionamento de marcas nos mercados brasileiro e europeu.

Imagem de Pexels por Pixabay