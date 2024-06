Natação joseense é campeã e vice nos Joguinhos em Araçatuba

A equipe joseense de natação conquistou o título de campeã da categoria feminina e de vice na masculina nos Jogos Abertos da Juventude (Joguinhos), que estão disputados em Araçatuba até o próximo sábado (1). Na competição encerrada nesta terça-feira (4), São José voltou para casa com oito medalhas de ouro, sete de prata e cinco de bronze.

A equipe feminina terminou com o ouro totalizando 103 pontos, seguida por Araraquara (95) e Votuporanga (94). No masculino, o primeiro lugar ficou com Votuporanga, com 104 pontos, seguida por São José (94) e Praia Grande (64).

Jogos Abertos da Juventude (Joguinhos)

Os destaques individuais da equipe joseense foram os atletas ⁠Bruno Felipe (ouro nos 50m livre e 100m livre); ⁠Maria Fernanda Garcia (ouro nos 50m costas e 100m costas); ⁠Natan Porto (ouro nos 50m borboleta e 100m peito e prata nos 100m borboleta); ⁠Luiz Gustavo Oliveira (prata nos 50m peito e 50m costas e 5º lugar nos 100m costas); ⁠Kaylane Moraes (prata nos 50m peito e bronze nos 50m livre); ⁠Camilly Cruz (prata nos 100m borboleta e bronze nos 50m borboleta); ⁠Júlia Rangel (bronze nos 100m livre e 400m livre); ⁠Ana Júlia Barbosa (bronze nos 200m medley e 4º lugar nos 100m peito); ⁠Cauê Brandão (6º lugar nos 400m livre) e ⁠Moisés Brasil (6º lugar nos 200m medley).

A equipe também conquistou mais duas medalhas nos revezamentos: ouro no 4x100m livre feminino e 4x100m medley feminino e prata no 4x100m livre masculino e 4x100m medley masculino.

Outras modalidades

No atletismo, que termina nesta quarta (5), São José aparece em segundo lugar na classificação parcial nas duas categorias. No feminino, São Bernardo lidera com 45 pontos, seguido por São José com 38 e Ribeirão Preto com 34. No masculino, a liderança é de Jundiaí com 39 pontos, com São José em segundo (38) e São Bernardo em terceiro (29).

No primeiro dia das competições de atletismo, nesta terça (4), São José conquistou três medalhas de ouro, duas de prata e três de bronze.

Os destaques foram os atletas Tifany Corrente (ouro no salto com vara); Iago Silva (bronze no lançamento do martelo e 4°colocado no arremesso do peso); Fernando Ferreira (prata nos 110m sobre barreiras); André Gregório (prata nos 800m); Alicia Benanse (bronze no salto em distância); Laila Correia (bronze no arremesso de peso); revezamento 4x100m feminino (ouro com Ana Carolina, Carla, Alicia e Laureen); revezamento 4x100m masculino (ouro com Ailton, Felipe, Matheus e João Silva); Giovanna Gonzales (6° nos 800m); Alicia Benanse (4ª colocada nos 100m); Larissa Flausino (4ªcolocada nos 100m sobre barreiras); Laila Oliveira (7ª colocada no lançamento do dardo) e Laurren Benanse (5ª colocada no salto em altura).

Nas modalidades já encerradas, São José acumula três troféus de campeão (judô feminino, ginástica rítmica até 14 anos categoria A e natação feminino), dois de prata (judô masculino e natação masculino) e dois quartos lugares (ginástica artística feminino até 14 anos e ginástica artística masculino até 16 anos).

Nos esportes coletivos, a delegação joseense se classificou para a segunda fase no basquete (m/f), vôlei (m/f), futebol (m/f), handebol feminino e futsal masculino. As equipes joseenses também prosseguem nas disputas do tênis de campo masculino, vôlei de praia feminino e xadrez (m/f).

São José disputa os Joguinhos com uma delegação de 264 pessoas, entre atletas, comissões técnicas, dirigentes e equipe de apoio. Ao todo, são 22 equipes (entre masculinas e femininas), vinculadas ao programa Atleta Cidadão, reunindo atletas com idade máxima de 18 anos completos.

Promovidos pela Secretaria de Esportes do Estado, os Jogos Abertos da Juventude chegam este ano a 39ª edição.

Natação joseense