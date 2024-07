LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL: A FREQUÊNCIA CARDÍACA DE MAIKA MONROE CHEGOU A 170 BPM AO ENCONTRAR NICOLAS CAGE EM CENA PELA PRIMEIRA VEZ

Filme dirigido por Oz Perkins chega aos cinemas de todo o Brasil em 29 de agosto

O terror LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL estreia nos cinemas de todo o Brasil em 29 de agosto. O filme que promete ser o mais perturbador do ano é estrelado por Maika Monroe como Lee Harker, uma agente do FBI em busca de um serial killer impiedoso, que se autointitula como Longlegs, protagonizado por Nicolas Cage.

Nicolas Cage

A aparência de Nicolas Cage em LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL é uma de suas maiores surpresas. A transformação do ator foi escondida até para Monroe, que só o viu pela primeira vez ao contracenar com o vencedor do Oscar®. O coração da atriz, por sinal, chegou a 170 batimentos por minuto durante a cena. Eugenio Battaglia, responsável pela captação de som no longa, acoplou um microfone e um medidor de batimentos cardíacos na atriz antes da cena, o que possibilitou com que a reação natural de Monroe fosse registrada. Confira o vídeo aqui.

Sobre o trabalho com a atriz, Perkins relembra dizendo que “Maika é uma excelente atriz e eu senti muita emoção vindo dela no primeiro take. Tinha nervosismo, amor, medo, tristeza, ansiedade, tudo!“. Quanto à experiência de trabalhar com Nicolas Cage, o cineasta disse que o ator é uma força da natureza e “eu sou muito sortudo que ele quis fazer parte disso. Foi como ter um tigre no seu próprio filme“, e acrescenta que considera Cage um de seus atores favoritos de todos os tempos.

Um dos pontos altos do filme é o visual de Nicolas Cage. O ator vencedor do Oscar® é um dos artistas mais famosos do mundo e fica irreconhecível em LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL. O diretor Oz Perkins sabia exatamente como queria o resultado final dessa transformação. “A obsessão dele (Longlegs) é ficar bonito para o Diabo. Ele está apaixonado pelo Diabo e faz tudo para o impressionar, por isso que ele passou por todas cirurgias plásticas, para ficar o mais bonito possível para o Demônio. Tudo o que ele faz tem essa força maligna que ele tenta impressionar“, diz Harlow MacFarlane, responsável pela maquiagem e por essa transformação física de Cage no filme.

LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL

LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL acompanha a agente do FBI Lee Harker (Monroe), quando ela é designada a investigar um serial killer, o qual dá o nome do filme: Longlegs (Cage). A policial possui uma estranha aptidão para desvendar charadas e pistas deixadas pelo assassino que antes não eram decifradas. Porém, à medida em que a investigação avança, ela descobre uma ligação ainda mais assustadora com este homem.

LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL conta com distribuição da Diamond Films e sua estreia nacional nos cinemas será em 29 de agosto.

Sinopse:



No terror LONGLEGS – VÍNCULO MORTAL, a agente do FBI Lee Harker (Maika Monroe) é designada para um caso envolvendo um serial killer impiedoso que se autointitula Longlegs (Nicolas Cage). O assassino costuma deixar pistas com símbolos nas cenas do crime que apenas a agente é capaz de decifrar. A investigação toma rumos inesperados, enquanto Harker descobre uma conexão macabra com o assassino.

Diamond Films

A Diamond Films é a maior distribuidora independente da América Latina. Fundada em 2010, se destaca por distribuir os melhores filmes independentes da indústria cinematográfica.

Atualmente, a empresa atua em sete países da América Latina: Argentina, Bolívia, Brasil, Chile, Colômbia, Peru e México. No ano de 2016 começou a atuar no mercado europeu, por meio da sua filial na Espanha.

No Brasil desde 2013, a Diamond Films distribuiu títulos como “Os Oito Odiados”, “Moonlight – Sob a Luz do Luar”, “Green Book – O Guia”, “Moonfall – Ameaça Lunar”, “No Ritmo do Coração”, “Spencer”, “A Pior Pessoa do Mundo”, “Órfã 2: A Origem”, “One Piece Film Red”, “Tudo em Todo o Lugar ao Mesmo Tempo”, “Fale Comigo”, “Zona de Interesse”, “Anatomia de Uma Queda” e “Guerra Civil”.