Jacareí Rugby vence Farrapos/RS e conquista o bi do Campeonato Brasileiro de Rugby XV

É Campeão! O Jacareí Rugby recebeu o Farrapos, de Bento Gonçalves/RS, no Campo do Balneário, em Jacareí/SP, para a decisão do Super 12, o Campeonato Brasileiro de Rugby XV. Os jacarés venceram por 26 a 15 e chegaram ao segundo título da competição nesta categoria.

O jogo teve quatro tries do Jacareí contra dois do Farrapos. Para os jacarés, os tries foram marcados por Felipe Silva duas vezes, Nicolas Azevedo e Brayan Carriel. Pelos gaúchos, os pontuadores foram Guilherme Coghetto e Jonas Ribeiro.

“O primeiro tempo foi muito acirrado e o Farrapos manteve o jogo sempre apertado. No fim, conseguimos o try decisivo e mantivemos o resultado. Só quero agradecer a todos do clube, desde a base até diretoria, que só fazem este clube crescer. Hora de comemorar”, disse o capitão do Jacareí Rugby Felipe Silva.

Jacareí Rugby Campeão Brasileiro de Rugby XV

O único título da modalidade que o Jacareí tinha conquistado foi em 2017. Na ocasião, a decisão também foi contra os gaúchos com vitória por 18 a 15, em Blumenau/SC, no ano de 2017. Além destes títulos, os times também decidiram um Campeonato Brasileiro de Rugby Sevens em 2020, também com título para o Jacareí Rugby.

Com a conquista, o Jacareí Rugby fecha o ano de 2024 na modalidade XV com os títulos da Copa Caipira e do Campeonato Brasileiro. A temporada foi encerrada com 21 jogos, 15 vitórias, 1 empate e 5 derrotas. No Campeonato Brasileiro, a campanha foi de 8 vitórias, 1 empate e 3 derrotas.

Agora, as atenções do Jacareí Rugby serão todas para o Brasil Sevens, que acontece em dezembro. Nesta modalidade, o Jacareí Rugby soma 4 títulos brasileiros sendo o último deles conquistado em 2022.





O JOGO

O jogo começou com try logo no início, de Felipe “Locão”, em pick and go, mostrando a força do pack jacareiense. Atual campeão da Copa do Brasil e do Brasil Sevens, o Farrapos logo respondeu mostrando sua força com try de Guilherme Coghetto em linda jogada da linha gaúcha, com Javi chutando para Duda servir o ponta com carreira na seleção brasileira.

Os Jacarés souberam controlar posse de bola e território e foram premiados com novo try antes do intervalo, novamente com Felipe “Locão”, desta vez em maul devastador após lateral. 14 a 7 na pausa.

O segundo tempo largou com o Farrapos encostando no placar por meio de penal chutado por Facundo. Porém, os Jacarés voltaram a ser eficientes ao entrarem nas 22 de ataque e, aos 43′, veio o terceiro try. Após pressão com uma série de fases dos avançados, o abertura Nicolas encontrou o espaço na defesa verde e mergulhou no in-goal.

Com vantagem de 21 a 10, o Jacareí parecia rumo a uma vitória contundente, mas os gaúchos logo responderam com o segundo try após o chute de reinício. Os Jacarés erraram na recepção e Jonas “Grego” cravou o try alviverde. 21 a 15, mantendo a emoção do duelo.Foi somente aos 63′ que o Jacareí deu o golpe decisivo. Nicolas chutou para a ponta e Brayan “Calleb” marcou o quarto e último try do duelo.

Os dezessete minutos finais da partida foram sem tries, com pressão do Farrapos. O clube gaúcho teve mais território na reta final do jogo, mas parou na defesa dos donos da casa. O Jacareí teve chance ainda com penal desperdiçado, mas que não fez falta. Placar final: 26 a 15 e segundo título na história do clube jacareiense.

O Jacareí Rugby tem patrocínio de Cebrace – A Marca do Vidro, Latecoere, WANA, Via Vale Automóveis e Auto Shopping Jacareí, parceria com Prefeitura Municipal de Jacareí, Secretaria de Esportes e Recreação de Jacareí, Secretaria de Educação de Jacareí e SESI-SP Jacareí, apoio de NET Jacareí, Neobetel, Sanrad, CNA Inglês Definitivo, Core Sport, Biguetti e Fisioterapia Mercadante, e Lei de Incentivo Municipal – Fadenp e Lei de Incentivo ao Esporte.

