Festival da Cerâmica de Cunha celebra arte milenar com programação extensa,a partir de 04 de outubro

O evento contará com a Feira da Cerâmica, workshops, palestras, exposições, competições, demonstrações de ceramistas, a tradicional abertura de forno e apresentações musicais

Capital Nacional da Cerâmica de Alta Temperatura, a Estância Climática de Cunha, no Vale do Paraíba paulista, sedia o Festival da Cerâmica, de 04 de outubro até 09 de novembro.



Em sua 16ª edição, este ano o Festival terá uma extensa programação para agradar desde o público ceramista em busca de workshops e palestras com renomados profissionais, até o público em geral e amante da arte e da cultural que poderá desfrutar de exposições, demonstrações de ceramistas ao vivo, da tradicional Feira da Cerâmica com produtos de várias regiões do Brasil e apresentações musicais gratuitas, entre outras atividades.



Segundo Giltaro Suenaga Jardineiro, representante do Grupo de Ceramistas que está à frente da realização do Festival deste ano, a programação foi idealizada com o objetivo de transformar a cidade em uma grande festa da cerâmica. “Cunha abriga o maior polo cerâmico de alta temperatura da América Latina e o Festival tem como propósito valorizar a produção de arte local em suas diversas gerações de artistas, linguagens e técnicas. Além disso, promove a interação e a troca de conhecimento entre profissionais de diversas regiões do país e do exterior e oferece ao público em geral a oportunidade de conhecer de perto essa arte milenar”, destaca.



Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha – ICCC

Com o apoio do Instituto Cultural da Cerâmica de Cunha – ICCC e da Prefeitura Municipal de Cunha, estão programadas mais de 50 atividades entre exposições, palestras, workshops, apresentações, competições e abertura de forno para a edição deste ano do Festival.



A Feira da Cerâmica, que acontecerá de 11 a 14 de outubro, no Parque Lavapés, é o ponto alto do Festival ao proporcionar ao público visitante muitas atrações, começando pela feira de ceramistas locais e de outras localidades do país que se reúnem para expor e comercializar seus trabalhos.

Também estão programadas várias performances com demonstrações ao vivo de ceramistas criando esculturas, modelagens e pinturas, inclusive atividades lúdicas para as crianças. E, para descontrair, as competições de torno prometem agitar o Festival para saber qual ceramista vai conseguir fazer a peça mais alta e a de maior diâmetro.



A abertura de forno, atividade sempre muito aguardada, será realizada no sábado, dia 12, na sede do ICCC, com a participação de ceramistas de Cunha e de outras regiões que vão fazer uma apresentação da técnica de queima em forno Smokeless, culminando com a retirada das peças do forno a lenha.



Festival da Cerâmica de Cunha

Durante todo o Festival, o público poderá visitar a exposição Cerâmica e Luz do Atelier Suenaga & Jardineiro um dos mais antigos da cidade e que trabalha com peças artesanais queimadas em forno a lenha Noborigama. A exposição destaca várias obras de cerâmica que dialogam com a iluminação de interior, apresentando peças originais como luminárias, abajures e arandelas.



No Casarão das Luas e nos ateliês dos artistas acontecerão os workshops e as palestras sobre temas variados do universo ceramista, a partir de inscrições pagas que podem ser feitas pelo site oficial do Festival.



O Parque Lavapés também será palco de shows de música, apresentação de capoeira, congada e variada gastronomia para o público. Aliás, este ano, o Festival terá um momento diferenciado envolvendo cerâmica e gastronomia com o ceramista Marcelo Tokai que receberá a Chef Irina Cordeiro para um bate-papo descontraído sobre o uso da cerâmica na gastronomia.

Tradição e arte

Cunha é reconhecida pela produção de cerâmica artística em fornos a lenha Noborigama, técnica que chegou ao Brasil com os imigrantes japoneses. Os primeiros ceramistas se instalaram em Cunha na década de 1970 e ao longo desses mais de 50 anos formaram novas gerações de ceramistas e atraíram muitos artistas que empregam outras técnicas e estilos. Atualmente, são mais de 70 ceramistas em seus ateliês produzindo objetos de cerâmica de alta qualidade que são considerados obras de arte.

O forno Noborigama surgiu no extremo oriente e se caracteriza pela superposição das câmeras de fogo. A queima da cerâmica utiliza madeira de eucalipto resinoso, dura 28 horas seguidas e a temperatura pode chegar a 1.400 graus. Após três dias de resfriamento lento, as cerâmicas são tiradas do forno e disponibilizadas para o público dentro do ateliê.

Como chegar ao Festival

Cunha está a 230 km da capital paulista. O visitante deve seguir pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116) até a Saída 65, em Guaratinguetá. Depois seguir pela Rodovia Paulo Virgínio (SP-171) até Cunha. Quem for de ônibus, também deve ir até Guaratinguetá. Na rodoviária há ônibus intermunicipal até Cunha. Os horários das partidas devem ser checados no local.

Festival Internacional da Cerâmica de Cunha 2024

Programação



04/10 – Abertura Oficial – Inauguração da Exposição “Frutos da Terra”, na Casa do Artesão

11/10 a 14/10 – Feira da Cerâmica com várias atividades para os visitantes no Parque Lavapés

12/10 – Abertura de forno Smokeless

09/11 – Abertura de fornada Noborigama Ateliê Suenaga & Jardineiro

Acesse a programação completa no site do Festival e Instagram.