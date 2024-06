ESQUADRILHA DA FUMAÇA ENCANTA PÚBLICO EM APRESENTAÇÃO ESPETACULAR EM SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Neste sábado, (29/06), Esquadrilha da Fumaça proporcionou um verdadeiro espetáculo para o público que lotou Orla do Banhado, no Mirante do Deck da Avenida Anchieta . Com manobras ousadas e precisão impecável.

A Esquadrilha da Fumaça, equipe de demonstração da Força Aérea Brasileira (FAB), encerrou sua agenda do mês de junho em São José dos Campos, com a apresentação dos 7 aviões A-29 Super Tucano que levam as cores da bandeira do Brasil.

Foto:Rodolfo Moreira

O evento foi alusivo ao aniversário de 120 anos de nascimento do Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, idealizador e fundador do Instituto Tecnológico da Aeronáutica (ITA) e Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA) e também patrono da Engenharia da Aeronáutica.

“Para nós, é sempre um prazer realizar as demonstrações aéreas com o objetivo de divulgar a imagem institucional da Força Aérea Brasileira, mas também poder comemorar momentos importantes, como o aniversário de 120 anos do Marechal do Ar Casimiro Montenegro Filho, em São José dos Campos, que é uma personalidade visionária da FAB”, comenta o Capitão Aviador Giovanni Loures Guimarães.

Esquadrilha da Fumaça