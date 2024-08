Embraer anuncia venda do A-29 Super Tucano para a Força Aérea Uruguaia

País se tornará o sexto operador da aeronave na América do Sul junto com Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai

A Embraer anunciou hoje a venda de até seis aeronaves A-29 Super Tucano para a Força Aérea Uruguaia (FAU). O contrato, que faz parte do programa de renovação da frota e expansão da capacidade operacional da FAU, prevê a aquisição de uma aeronave e compromisso para aquisição de cinco unidades adicionais, com entregas previstas a partir de 2025, incluindo equipamentos de missão, pacote logístico integrado e um simulador de voo.

Com essa encomenda, o Uruguai se torna a sexta nação a operar o A-29 Super Tucano na América do Sul junto com Brasil, Chile, Colômbia, Equador e Paraguai. Devido a sua flexibilidade operacional na região sul-americana, a aeronave é utilizada para diversas missões, principalmente para controle de atividades ilícitas, monitoramento de fronteiras, reconhecimento e treinamento avançado. Uma frota regional de mais de 160 Super Tucano opera nos mais austeros e exigentes ambientes da América do Sul, desde a úmida e calorosa floresta amazônica, as regiões frias do sul do Chile até o calor do deserto mais ao norte, regiões montanhosas da Colômbia e Equador até as costas litorâneas do Atlântico e Pacífico.

Bosco da Costa Jr, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança

“Estamos honrados com a decisão da Força Aérea Uruguaia, mais uma nação sul-americana a escolher o A-29 Super Tucano, aeronave que é referência em seu segmento no mercado internacional. Com essa aquisição, o Uruguai passará a contar com capacidades diferenciadas que contribuirão sobremaneira para a vigilância de suas fronteiras e aumento da prontidão operacional da FAU”, afirma Bosco da Costa Jr, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança.

Força Aérea Uruguaia (FAU)

“Uruguai busca reforçar a capacidade de vigilância de seu espaço aéreo e de resposta frente as ameaças, e o faz confiando na tecnologia brasileira, que propõe uma plataforma muito adequada para esses efeitos, com são os A-29 Super Tucanos”, disse o Chanceler uruguaio Omar Paganini.

“Com essa incorporação estamos dando um grande salto na melhoria das nossas capacidades de defesa e dando resposta as necessidades de controle de nossa soberania territorial e combate ao crime em todas as suas formas”, disse o Ministro de Defesa Nacional uruguaio Armando Castaingdebat.

“Cabe ressaltar que desde 1981 nosso país não adquire aeronaves novas de combate. E justamente por esse motivo que a mencionada compra de aeronaves gerará uma grande motivação e satisfação profissional dentro da Força Aérea”, disse o Comandante em Chefe da Força Aérea Uruguaia, General do Ar Luis H. De León.

A-29 Super Tucano

O A-29 Super Tucano é líder mundial em sua categoria, com mais de 260 aeronaves entregues, mais de 570.000 horas de voo e 60 mil horas em combate. Atualmente, 18 forças aéreas já adquiriram o A-29 Super Tucano e o interesse pela plataforma tem crescido continuamente devido à combinação de características como confiabilidade, disponibilidade e robustez e baixos custos de operação.

Para Forças Aéreas que precisam de uma solução comprovada, abrangente, eficiente, confiável e econômica em uma única plataforma, somada a grande flexibilidade operacional, o A-29 Super Tucano oferece uma ampla gama de missões tais como suporte aéreo aproximado, patrulha aérea, operações especiais, interdição aérea, JTAC, controlador aéreo avançado (FAC), coordenador aéreo e tático (TAC), ISR Armado, vigilância de fronteiras, reconhecimento, escolta aérea, treinamento básico, operacional e avançado, transição para caças de superioridade aérea, treinamento JTAC /LIFT e FAC.

O A-29 Super Tucano é a aeronave multimissão mais eficaz de sua categoria, equipada com tecnologia de última geração na identificação precisa de alvos, sistemas de armas e um conjunto abrangente de comunicações. A capacidade é aprimorada ainda por sistemas aviônicos HMI avançados integrados a uma fuselagem robusta capaz de operar em pistas não pavimentadas, em ambientes austeros e sem infraestrutura. Além disso, a aeronave possui o conceito de manutenção simples, que oferece altos níveis de confiabilidade, disponibilidade e resistência estrutural com baixos custos de ciclo de vida.

Embraer

Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.

Desde sua fundação, em 1969, a Embraer já entregou mais de 9 mil aeronaves. Em média, a cada 10 segundos, uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo, transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.

A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais, escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas, África, Ásia e Europa.