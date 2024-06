Decanter Wine Day 2024: Feira de Vinhos terá mais de 100 rótulos para degustação em São José dos Campos

Prepare-se para uma experiência única no universo dos vinhos: o Decanter Wine Day 2024, uma feira de vinhos que acontecerá em São José dos Campos. Marcado para o dia 19 de junho, das 19h00 às 22h00, o evento será realizado na Sede Marcondes Cesar, prometendo ser a melhor edição já vista na região.

Decanter Wine Day 2024

Promovido pela Decanter SJC, o Decanter Wine Day é um evento de prestígio que reúne produtores renomados. Serão mais de 100 rótulos disponíveis para degustação, oferecendo aos participantes a oportunidade de explorar uma vasta gama de sabores e aromas de vinhos de mais de dez países, incluindo Brasil, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Espanha, entre outros.

A feira é destinada tanto para iniciantes quanto para experts no universo do vinho. O evento proporcionará uma experiência exclusiva, combinando a degustação de vinhos de alta qualidade com um elegante coquetel. Os participantes poderão desfrutar de petiscos variados, frios, pães e antepastos, criando uma harmonização perfeita com os vinhos apresentados. Esta edição de 2024 é fruto de uma sólida parceria entre a Marcondes Cesar Construtora e a Decanter SJC.

Para participar deste evento exclusivo, os ingressos podem ser adquiridos pelos números de telefone:

(12) 97410-1209

(12) 3921-4857

(12) 98181-5515