Coquetel da Breton na ArtRio reúne grandes personalidades para celebrar a união entre arte e design

Na noite de ontem, 25 de setembro, a Breton, referência na criação, desenvolvimento e produção de mobiliário de alto padrão, realizou um exclusivo coquetel na ArtRio 2024, celebrando sua participação como parceira oficial da feira.

O evento, que aconteceu na Marina da Glória, Rio de Janeiro, marcou a abertura da mostra e o lançamento das coleções assinadas pela dupla Julyana Hilgenstieler e Nicole Liz Salvatierra, da Tiie Design para a marca.

ArtRio 2024

Com convidados especiais, incluindo arquitetos, designers, formadores de opinião e personalidades do mundo da arte, o coquetel foi um dos momentos mais prestigiados da feira, reforçando a interseção entre arte, design e lifestyle, características marcantes da Breton e reafirmando seu papel como referência no mercado de mobiliário de alto padrão.

Breton

A Breton construiu uma história sólida e se tornou referência no mercado de mobiliário de alto padrão. A trajetória da empresa é marcada pela sofisticação, design diferenciado e compromisso com a responsabilidade ambiental e social, sendo reconhecida como uma das principais marcas do segmento no Brasil. Pautada pelos valores e conduzida por uma família, a marca tem expertise na criação, desenvolvimento e produção de mobiliário com alto valor agregado, que passa por uma curadoria afiada de uma equipe multidisciplinar preparada para atender as mais diversas demandas de um mercado exigente e que se moderniza a todo momento.

A Breton assume sua responsabilidade com a sustentabilidade e está comprometida em adotar práticas em todas as etapas de sua cadeia produtiva, buscando um melhor aproveitamento dos recursos naturais. Uma das conquistas da marca é o selo Carbono Negativo certificado pelo segundo ano consecutivo (2022 e 2023). Nos anos de 2020 e 2021, a Breton já era reconhecida como Carbono Neutro, ou seja, compensou todas as suas emissões. Com 18 lojas espalhadas pelo Brasil e expansão para o mercado internacional, com uma loja em Dubai, o principal diferencial da Breton é a personalização. Cada peça é 100% personalizável, oferecendo aos clientes a escolha entre medidas, tecidos e acabamentos.

Serviço Breton

São Paulo: 11 4055-9707

Outras regiões: 11 4003-1699

WhatsApp: 11 4055-9707

E-mail: crb@breton.com.br

Site: www.breton.com.br

Instagram: @bretonoficial

Facebook: www.facebook.com/bretonoficial

YouTube: www.youtube.com/bretonoficial

Pinterest: https://br.pinterest.com/bretonoficial

LinkedIn: www.linkedin.com/company/bretonoficial