Conheça as praias brasileiras mais famosas e amadas

Confira estas opções de lugares que, com certeza, valerão cada segundo das suas férias ou do seu tempo livre

Viajar é uma das melhores formas de curtir a vida e aproveitar o tempo livre de uma maneira totalmente relaxante. Curtir praias é uma das atividades que melhor contribui no seu bem-estar, mas é necessário saber algumas peculiaridades que esses lugares apresentam para aproveitá-los da melhor maneira possível.

Por meio de recomendações, você pode saber qual o melhor hotel no Rio de Janeiro para se hospedar, onde pode comer sua comida preferida e demais lugares badalados para conhecer e viver boas experiências. Confira abaixo algumas opções para você considerar e desfrutar desses destinos nas suas próximas férias ou feriados.

Copacabana

A Praia de Copacabana é famosa mundialmente e todos os dias recebe turistas de vários lugares do mundo. A gastronomia local vai desde a culinária brasileira até a internacional. Afinal, o intuito é satisfazer diferentes paladares e contribuir para o bem-estar de turistas e moradores locais.

São vários quilômetros de extensão revelando uma beleza natural exuberante em que você pode relaxar e praticar esportes, como o surf, a natação. Ah, ainda dá para frequentar barzinhos e shows ao vivo na vida noturna agitada dessa cidade.

Lá tem numerosas opções de hospedagem e você poderá optar por um hotel no Rio de Janeiro que melhor satisfaz as suas necessidades. Inclusive, se for perto dos pontos turísticos dessa grande metrópole.

Morro de São Paulo

Essa região do recôncavo baiano contém belezas naturais que, com certeza, trarão uma experiência incrível para você e toda a sua família.

Se pensa em viver bons momentos de descontração e lazer, o Morro de São Paulo oferece inúmeras vantagens para você. Ele está localizado na Ilha de Tinharé e fica a aproximadamente 81,7 km do Aeroporto Internacional de Salvador.

A chegada é via catamarã e contém variadas opções de hotéis e pousadas, além de diferentes estilos de praia para você curtir. Seja para praticar esportes aquáticos, seja para curtir um pôr do sol, seja para até mesmo ter um momento mais reservado e contemplar as águas cristalinas do local, o lugar é perfeito!

Prainha

Outra opção de praia carioca é a Prainha, considerada um refúgio para todas aquelas pessoas que querem ter um contato mais próximo com a natureza e ter bons momentos de tranquilidade em seu tempo livre.

O local tem ótimas opções para você fazer trilhas, curtir um pôr do sol espetacular fazer snorkel, surf e até mesmo acampar.

Se você planeja reservar um hotel no Rio de Janeiro que fica próximo a essa localidade prefira o período entre dezembro e março, porque são os períodos mais quentes e melhores de curtir as águas cristalinas locais.

Porto de Galinhas

Com rica biodiversidade natural, Porto de Galinhas é uma praia de Pernambuco que, certamente, não pode ficar de fora da sua rota de viagem.

Você pode curtir com a sua família um passeio de buggy ou de jangada, fazer snorkel, mergulho, windsurf, surf e ainda curtir o fim de tarde nas piscinas naturais que se formam na maré baixa.

Apesar dos riscos de chuva, é muito interessante ir no período da maré baixa, que se concentra no mês de junho e oferece várias oportunidades de festas juninas para que você possa imergir nos festejos juninos locais.

Ipanema

Já que citamos Copacabana, não podemos deixar de fora desta lista a maravilhosa Praia de Ipanema, a qual inspirou a criação de várias canções por sua beleza natural e tão característica da capital carioca.

Esse local reserva belezas esplêndidas, como, por exemplo, o Arpoador, que fica localizado ao final da praia e serve de encontro para surfistas e aqueles que gostam de curtir um pôr do sol.

A melhor época do ano para visitar é entre os meses de dezembro e março. O calor é bastante característico e é muito importante se hidratar bem, usar protetor solar e óculos escuros. A chegada até a praia é bastante fácil, mas é interessante escolher um hotel no Rio de Janeiro que fique próximo a essa localidade para que você possa curtir tudo que o bairro oferece.

Na hora de selecionar um hotel no Rio de Janeiro procure sempre por uma alternativa de localidade que ofereça boas opções de lazer, atrações e pontos turísticos para que você possa visitar sem a necessidade de muita locomoção. Assim, você pode caminhar até o local e apreciar ainda mais a beleza que a cidade oferece.

Imagem de wirestock no Freepik