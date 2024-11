Com presença de autoridades, elenco e mais de mil convidados, CNBC lança oficialmente seu canal no Brasil em cerimônia no Grand Hyatt São Paulo

O evento reuniu lideranças empresariais e do mercado publicitário, seis ministros, o presidente do STF, o vice-presidente da República e o governador de São Paulo, além de executivos da CNBC no Brasil e dos Estados Unidos

Estreia será dia 17 de novembro, domingo, às 19 horas, no Digital e às 20hs na TV, na semana do primeiro G20 da história no Brasil

O Hotel Grand Hyatt São Paulo recebeu nesta noite de sexta o evento de lançamento da CNBC no Brasil, que reuniu mais de mil convidados, incluindo líderes políticos e empresariais, autoridades do Judiciário, centenas de representantes do mercado publicitário, personalidades da sociedade e a imprensa.

O elenco de apresentadores e executivos da CNBC no Brasil e dos Estados Unidos foram os anfitriões da noite. A celebração marca a entrada do mais tradicional e mais respeitado canal de negócios do mundo em um novo mercado, consolidando sua posição como líder global em informação de negócios.

A operação no Brasil agora passa a integrar uma rede com 25 redações ao redor do mundo, com transmissão para 80 países e audiência mensal de meio bilhão de pessoas. O Times Brasil | CNBC, nome oficial da operação brasileira, terá mais de 350 colaboradores, entre jornalistas e profissionais de outras áreas, e funcionará em uma sede com mais de 2 mil metros quadrados no novo coração financeiro de São Paulo. A redação, os estúdios e as áreas operacionais já estão finalizadas e prontas para o início das transmissões.

O elenco de apresentadores se revezou no palco e mostrou as novidades da CNBC no Brasil. Vários vídeos exibiram a trajetória de sucesso que transformou a CNBC no maior canal de negócios do mundo, de propriedade da gigante de mídia NBCUniversal, e revelou os detalhes da grade de programação.

A noite de festa também contou com a participação dos âncoras e analistas. O canal multiplataforma terá mais de 15 horas diárias de jornalismo, ao vivo, além das atrações de entretenimento inspiradas em negócios.

Noite prestigiada

Marcaram presença o vice-presidente da República, Geraldo Alckmin; o presidente do Supremo Tribunal Federal, Luís Roberto Barroso; o governador de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas; o ministro da Economia, Fernando Haddad; deputados; a embaixadora dos EUA; e outros cinco ministros de Estado, além de lideranças empresariais, representantes do mercado publicitário e mais de 150 jornalistas do Brasil e do exterior.

A cerimônia de abertura foi conduzida por Douglas Tavolaro, presidente e fundador do canal, que destacou a importância da CNBC no fortalecimento da informação de qualidade no Brasil. “Somos globais, acessíveis e livres. Não estamos ligados em nossa estrutura societária a qualquer grupo financeiro nem a qualquer empresa de lobby político. A independência é a razão da nossa credibilidade”, afirmou Tavolaro.

Também marcaram presença representantes da CNBC nos Estados Unidos. Um vídeo com Deep Bagchee, presidente da CNBC Internacional, revelou sua alegria com a chegada inédita da marca ao Brasil: “Estamos verdadeiramente entusiasmados em trazer a oferta única da CNBC para uma das maiores economias do mundo. O lançamento de hoje é reflexo de dedicação e paixão, e estamos orgulhosos da nossa parceria. Reconhecemos a importância de apresentar a história dos negócios globais com relevância local, e é através de parcerias como esta que ajudamos a moldar a experiência para o público ao redor do mundo. Parabéns ao Brasil”.

O Vice-Presidente da República, Geraldo Alckmin, também compartilhou suas expectativas, ressaltando a relevância do canal para o desenvolvimento econômico do país: “Trago os cumprimentos do Presidente Lula. No dia 18, o Brasil recebe representantes das maiores economias do mundo, o G20, e, no próximo ano, sediará a COP30. Este é um momento importante para o Brasil. Contra as “fakes news” e para evitar notícias falsas, é fundamental uma imprensa livre e com informações verdadeiras. Como dizia o escritor francês Victor Hugo: ‘O diâmetro da imprensa é o diâmetro da civilização.'”

O Ministro Luís Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal, que chegou da Índia poucas horas antes do evento, fez questão de prestigiar a ocasião e enfatizou o papel crucial do jornalismo na preservação da democracia: “Esse lançamento é importante para a imprensa ocupar o espaço público e criar fatos comuns, sob os quais as pessoas vão ter suas opiniões. É alvissareiro que uma TV tenha notícias econômicas em um país onde ainda existe muito preconceito contra quem empreende.”

O Ministro das Comunicações, Juscelino Filho, destacou: “Queremos que o setor de TV se mantenha forte e altivo, pois vocês têm a responsabilidade pela informação que transmitem. Com mais um veículo de credibilidade em nível global, isso representa um grande ganho para o Brasil.”

O Ministro da Fazenda, Fernando Haddad, destacou a importância do canal para o atual momento do país: “É bom saber que uma empresa como essa escolheu o Brasil. Economistas e cidadãos serão agraciados com a chegada da CNBC.”

O Governador do Estado de São Paulo, Tarcísio Gomes de Freitas, mencionou o impacto positivo que a CNBC pode ter sobre a economia dos estados brasileiros e destacou: “Parabéns ao Douglas por tornar esse sonho real, por trazer esse canal relevante, que vai transformar um assunto muitas vezes árido em algo palatável, discutindo temas importantes como mudanças na nossa demografia, economia do conhecimento, inteligência artificial e como transformar nosso país. Esses temas, que nem sempre são fáceis, serão abordados com uma abordagem que alia conteúdo e entretenimento. É um gigante da comunicação que chega ao Brasil e a São Paulo, e todos já estão esperando o dia 17 chegar.”

Estreia com data confirmada

No evento, foi anunciada a data da estreia da CNBC no Brasil. Será dia 17 de novembro, domingo, primeiro no Digital, às 19 horas, e às 20hs na TV, na semana do primeiro G20 da história no Brasil, o fórum internacional que reúne as maiores economias do mundo.

O Times Brasil | CNBC vai estrear em todas as telas, com a maior distribuição já alcançada por um canal recente lançado no país.

Estará disponível em pacotes básicos no canal 562 na Claro TV+ e na SKY, no canal 187 na Vivo, no 692 na Oi e nas melhores operadoras regionais do país. Também estará nas FAST Channels Samsung TV Plus, LG, TCL e Pluto TV e nas maiores plataformas de streaming do Brasil, no Watch, Zapping, Doozy, Intv, TMW, SnTVe, ao vivo e on demand, no Youtube.

A CNBC no Brasil também anunciou um recorde de marcas anunciantes para um canal antes da estreia. São 23 marcas fechadas com a maior emissora de informação de negócios do mundo: oito patrocinadores e 15 apoiadores.

CNBC

A CNBC, rede número um em jornalismo de negócios em todo mundo, é reconhecida como líder global. Com sedes em Nova Jersey, Londres e Singapura, a CNBC cobre o universo dos negócios em tempo real, oferecendo notícias de última hora, entrevistas exclusivas, análises dos principais mercados, negociações e relatórios aprofundados sobre os fatores que impulsionam a economia mundial. A missão da CNBC é ajudar líderes empresariais, a comunidade financeira e investidores a tomar decisões de negócios.

O vasto portfólio da CNBC inclui o canal de TV, disponível em mais de 366 milhões de lares, hotéis e edifícios comerciais em 154 países; CNBC.com, o destino online para as notícias urgentes e informações em tempo real; CNBC PRO, o serviço de assinatura premium da rede com acesso prioritário aos mercados e influenciadores econômicos; e ainda o aplicativo CNBC, podcasts, newsletters, eventos ao vivo e plataformas de mídia social e vídeo digital.

A CNBC é uma empresa da NBCUniversal

Para mais informações, acesse www.cnbc.com

Sobre o Times Brasil | CNBC

O Times | CNBC é o primeiro canal de jornalismo de negócios do Brasil, com marca internacional. A empresa é licenciada exclusiva da CNBC, líder mundial em negócios, que é controlada pela NBCUniversal, um dos maiores grupos de mídia do planeta. A CNBC no Brasil é uma emissora de TV presente em todas as telas, com forte atuação nas plataformas digitais, com projeção de alcance de mais de 50 milhões de brasileiros. O canal produz, todos os dias, 15 horas de notícias ao vivo e uma variedade de programas de entretenimento inspirados em negócios. A CNBC está presente em mais de 80 países e é assistida diariamente por meio bilhão de pessoas.