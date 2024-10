Chef Anouk Migotto do Donna Pinha conquista três títulos no “Melhores da Taça”

Destaque para Mantiqueira: a chef Anouk Migotto do Donna Pinha valorizou os produtores da região ao receber uma das mais cobiçadas premiações do setor da gastronomia, o “Melhores da Taça”, da revista Prazeres da Mesa.

A chef Anouk Migotto do Restaurante Donna Pinha, localizado em Santo Antônio do Pinhal, enalteceu a Serra da Mantiqueira na noite do domingo (29), com importantes conquistas na premiação “Melhores da Taça” – organizada pela conceituada revista Prazeres da Mesa. O evento, que aconteceu no hotel JW Marriott, na capital paulista, tem como objetivo valorizar o universo das bebidas em bares, restaurantes e hotéis, destacando o trabalho dos profissionais do setor.

“Melhores da Taça”

Anouk foi uma das grandes vencedoras da noite, conquistando três títulos para o Restaurante Donna Pinha: Melhor Carta de Vinhos, Melhor Carta de Cervejas e Melhor Carta de Drinks. “A característica predominante de todas as nossas cartas é o uso de fornecedores locais e parceiros da Serra da Mantiqueira, o que as torna especiais, com um portfólio único de sabores e receitas e dedicação e comprometimento de toda minha equipe”, comentou Anouk ao receber os prêmios.

As premiações são, com certeza, resultado da paixão da chef Anouk pela gastronomia!

CHEF ANOUK MIGOTTO

SOBRE A CHEF ANOUK MIGOTTO – Uma paixão que começou cedo: a gastronomia. Uma criança de 11 anos de idade que já fazia a festa do irmão e dos amigos. Aos 17 anos, recebia encomendas para fazer bolos; também preparava jantares particulares.



Filha de pais franceses, recebeu da ascendência forte influência em sua cozinha. Anouk cresceu ajudando os pais a prepararem comida, porém valorizando ingredientes nacionais, misturando e criando novos sabores.



A chef utiliza-se de produtos nacionais fundamentando-se na sustentabilidade, desde a escolha do produto até o cuidado com reaproveitamentos—sempre evitando desperdícios.



Formada em Gastronomia pelo SENAC, Sommelier, MBM de Empreendedorismo e pós-graduada em Gestão Financeira de Serviços em Alimentação, acumula uma experiência de 22 anos como proprietária de restaurante, sempre à frente dos fogões.



Em 2023, a chef assumiu um novo desafio: parceria de sucesso com o Grupo Toriba no comando da Casa Bambuí, restaurante localizado dentro do Parque Bambuí em Campos do Jordão.



Assim é a chef Anouk Migotto, com técnica e paixão, transforma o simples em sofisticado aos olhos e ao paladar!

Restaurante Donna Pinha

O Restaurante Donna Pinha está localizado à Avenida Antônio Joaquim de Oliveira, número 647, no Centro de Santo Antônio do Pinhal/SP. Abre todos os dias para almoço, das 11h às 17h. Para jantar, funciona de sexta e sábado até as 23h e domingo até as 18h. Atendimento pelo telefone fixo (12)36662669. Acompanhe também pelas redes sociais: @donnapinha (Insta) ou Donna Pinha (Face).