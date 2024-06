CenterVale Shopping se prepara para Arraiá do Sanja com diversas opções de comidas típicas e shows

Entre os dias 20 e 23 de junho, a festa junina terá o famoso bolinho caipira preparado pela equipe do Arraiá do Frederico; Outras operações gastronômicas farão parte do evento.

A época das festas juninas marca o mês de junho como uma das celebrações mais animadas do ano. Com um cardápio de dar água na boca, no evento os convidados podem se deliciar com uma variedade de pratos salgados e doces típicos dessa comemoração.

Com entrada gratuita, a festa acontece no estacionamento do shopping, de 20 a 23 de junho, sendo quinta-feira e sexta das 18h às 22h, e no final de semana das 12h às 22h. O Arraiá do Sanja é para toda a família, e todos os pets são bem-vindos.

Para deixar todos os visitantes com água na boca, o CenterVale shopping selecionou opções gastronômicas deliciosas para todos os gostos. Confira!

A estrela da noite, será sem dúvida, o bolinho caipira. Tradicional na região do Vale do Paraíba, o quitute produzido com farinha de milho amarela e carne moída temperada como recheio, é a sensação da temporada. Este ano, quem ficará responsável por essa parte, será a Sociedade São Vicente de Paulo, organização responsável pelo Arraiá do Frederico. Além do bolinho, os convidados podem pedir vinho quente e quentão. Todo o lucro da barraca será destinado para famílias em situação de vulnerabilidade social.

Para os apaixonados por sanduíches, porções de torresmo e galinhada, os convidados podem se deliciar com o Rancho do Torresmo. Já os famosos cachorros quentes ficarão por conta do Lanches Neuza. Querida por muitos, a lanchonete de São José faz parte do segmento há mais de 40 anos.

O Pasterello, tradicional loja de salgados do shopping disponibiliza em seu cardápio os famosos pastéis da casa, fogazzas, coxinhas e espetinhos de frango.

A culinária italiana fica por conta do Abbraccio que traz o Carbonara Bites, um bolinho de arroz arbóreo recheado com pedacinhos de panceta crocante, além das massas consagradas na casa como Carbonara di Roma e o Bucatini Spinach.

Os aficionados por doces ficarão maravilhados com as sobremesas. A casa Sabor de Minas entra em cena com os doces típicos de festa junina como arroz doce, canjica, doce de abobora, maçã do amor e outros. A Pipoca Americana vai apresentar mais de 20 sabores de pipoca. Já o pessoal da Muy Churros vai apresentar churros com os recheios de chocolate e doce de leite, e diversos toppings. E para quem adora um cafezinho quentinho, o bistrô Madah Café chega ao evento trazendo diversas opções de cafés especiais.

Copos personalizados

Para acompanhar todas as opções de comidinhas, já estão confirmadas a participação das principais cervejarias artesanais da região como a Sapucaí, Three Lions, Browe, Cerveja do Jessé e Gilmour.

Para dar um toque a mais de charme ao evento, o CenterVale Shopping está disponibilizando copos personalizados do Arraiá. Para retirar o brinde, basta baixar o app do shopping e resgatar o cupom na aba ‘Clube Desconteria’.

Família, amigos, pets e muita diversão

Além da gastronomia, a estrutura do evento conta ainda com um palco para grandes atrações musicais, espaços instagramáveis, touro mecânico, bingo, correio elegante e parque inflável. Para enriquecer a experiência gastronômica, no palco da festa irão se apresentar bandas musicais que prometem atrair e agradar todas as faixas etárias. Na programação de shows, bandas e cantores que fazem grande sucesso no cenário regional e nacional.

Programação de shows do Arraiá do Sanja:

Quinta-feira (20/06)

20h – Luana Camarah

Sexta-Feira (21/06)

20h – Black Jack

Sábado (22/06)

16h – Bocas Ordinárias – Especial Charlie Brown Jr.

18h – AutoRockers

20h – Edu Ribeiro

Domingo (25/06)

18h – Balaio de Ostra

20h – Kanaviá

Arraiá do Sanja – CenterVale Shopping

Quando: de 20 a 23 de junho

Horários: Quinta-feira e sexta-feira: das 18h às 22h

Sábado e domingo: das 12h às 22h

Local: Bolsão externo do estacionamento, próximo a loja Tok&Stok.

Endereço: Av. Dep. Benedito Matarazzo, 9403 – Jardim Oswaldo Cruz

Entrada gratuita

CenterVale Shopping

Inaugurado em 28 de maio de 1987, o CenterVale Shopping foi o primeiro grande centro comercial do Vale do Paraíba e dispõe de um mix completo e qualificado integrado por mais de 240 lojas em aproximadamente 48 mil m². Desde 2008 administrado pela Ancar Ivanhoe, uma das maiores plataformas de shopping centers do país, o empreendimento recebe uma média de 10 milhões de pessoas por ano e foi eleito pela quinta vez consecutiva o shopping Top of Mind da região pela pesquisa IBOPE. A localização privilegiada, a presença de marcas exclusivas, as mais de 23 iniciativas de sustentabilidade e as ações de entretenimento realizadas mês a mês fazem com que o CenterVale Shopping tenha um vínculo emocional com o público que o torna único em sua essência.