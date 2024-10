B•UP! Fitness inaugura nova academia premium em São José dos Campos

São José dos Campos recebe uma nova experiência em fitness com a inauguração da academia premium B•UP! Fitness. Fundada há 13 anos no coração do Jardim Aquarius, a B•UP! traz uma proposta inovadora que vai além dos treinos convencionais, oferecendo aos clientes um método exclusivo de treinamento, o FitCode, idealizado pela fisioterapeuta Bruna Romanelli.

Bruna, que construiu sua expertise com cursos nacionais e internacionais, trouxe uma visão única para o cenário fitness ao retornar à sua cidade natal. “Quando voltei para São José, me deparei com métodos tradicionais que já não se adequavam ao que eu havia vivenciado. Foi então que decidi seguir solo e criar algo que realmente fizesse a diferença na vida das pessoas”, explica a idealizadora do FitCode.

FitCode, idealizado pela fisioterapeuta Bruna Romanelli-Foto:Gilberto Freitas

A história da B•UP! Fitness começou em um pequeno espaço no Aquarius, mas com o aumento da demanda, a academia expandiu para um local maior, onde mais pessoas podem usufruir do FitCode. O método é resultado de anos de trabalho com diferentes perfis de alunos, como atletas, idosos, jovens, e pessoas que buscam emagrecimento, definição muscular ou recuperação de lesões. “O FitCode surgiu da minha experiência com todos esses públicos, e agora conseguimos oferecer um acompanhamento ainda mais personalizado e eficaz”, destaca Bruna.

FitCode

O FitCode se baseia em uma abordagem completa, que começa com um mapeamento inicial e uma análise biomecânica funcional. “Identificamos disfunções, instabilidades e outras questões antes de encaminhar o cliente para o treino. A partir daí, ele passa por diferentes fases, como o CodeOne, que é uma ativação muscular personalizada, preparando o corpo para receber carga de treino”, detalha.

Uma das principais diferenças da B•UP! é o acompanhamento minucioso durante os treinos. Cada cliente recebe atenção constante de um professor, com um número limitado de pessoas no salão de exercícios. “O cliente que está no salão se sente supervisionado o tempo todo, e o professor corrige a postura e a execução dos movimentos para garantir que o treino seja eficaz e seguro”, afirma Bruna.

CodeFour

Outro destaque é o CodeFour, um conjunto de técnicas de recuperação muscular que acelera os resultados e melhora a performance dos clientes, seja para objetivos estéticos, esportivos ou de qualidade de vida. “As pessoas se surpreendem com o quanto podem evoluir em menos tempo e com mais segurança”, completa.

O novo espaço da B•UP! Fitness também oferece um centro completo de recuperação, com banheira de crioterapia, sauna infravermelha e procedimentos estéticos para gordura localizada. O objetivo é proporcionar uma experiência integral de saúde e bem-estar. “Estamos trazendo um presente para São José dos Campos, e queremos que as pessoas aproveitem essa oportunidade de treinar com o que há de mais moderno”, entusiasma-se Bruna.

Para complementar a experiência, a academia conta com o Whey to Go, um smooth bar que oferece shakes proteicos, com receitas nutritivas e funcionais para consumo antes ou após o treino. “Cada detalhe foi pensado para elevar o nível de treinamento e proporcionar resultados mais rápidos e consistentes”, garante Bruna.

Além de toda a tecnologia e inovação, a B•UP! oferece comodidade aos clientes, com estacionamento coberto gratuito e horário de funcionamento flexível: de segunda a sexta, das 6h às 23h, e aos sábados, das 8h às 12h.

B•UP! Fitness

A academia está localizada na Av. Dep. Benedito Matarazzo, 6711, Loja 4, no Jardim Aquarius, em um complexo que inclui a loja Mobly e o Qemporium.