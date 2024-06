Braspress terá base no aeroporto de São José

A Braspress, empresa de transporte aéreo de cargas domésticas, anunciou que vai utilizar o aeroporto Prof. Urbano Stumpf de São José dos Campos como base de manutenção e suplementar para suas operações.

Aeroporto Prof. Urbano Stumpf de São José dos Campos

O anúncio foi realizado por executivos da empresa durante a apresentação do mais novo avião da Braspress Air Cargo. A aeronave, um Boeing 737-400F, foi recebida em São José com o tradicional batismo pelos diretores da empresa brasileira de logística e representantes do setor nesta terça-feira (4).

As operações de carga devem ser iniciadas no segundo semestre com voos para o norte e nordeste do Brasil, especialmente para Manaus (AM).

Braspress

Segundo Urubatan Helou, presidente da Braspress, a escolha do aeroporto de São José dos Campos para base de manutenção se deu pela posição estratégica da cidade.

“São José dos Campos é o principal centro tecnológico aeronáutico do Brasil. Portanto, decidimos criar a base de manutenção e assistência técnica na cidade”, afirmou.

Eduardo do Valle, CEO da SJK Airport, concessionária que administra o aeroporto, destacou que São José dos Campos vem se consolidando como o 4º aeroporto de grande porte da macrometrópole de São Paulo. “Estamos aportando capacidade, segurança e eficiência ao principal mercado da aviação brasileira”, destacou.