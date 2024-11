Aeroporto passa a operar rota para Buenos Aires

O Aeroporto Prof. Urbano Ernesto Stumpf de São José dos Campos lançou na última segunda-feira (28) sua primeira rota internacional com destino a Buenos Aires.

A nova conexão é operada pela GOL Linhas Aéreas, em aeronaves Boeing 737, e permite que os passageiros viajem para a capital argentina com uma única conexão no aeroporto internacional RIOGaleão, no Rio de Janeiro.

A emissão dos cartões de embarque e o despacho de bagagens são realizados diretamente no SJK Airport, em São José.

No Rio de Janeiro, os passageiros apenas trocam da área doméstica para a internacional, simplificando o processo e eliminando a necessidade de novos procedimentos que seriam exigidos em uma compra separada de voos domésticos e internacionais.

Buenos Aires

As partidas para Buenos Aires ocorrem às segundas, quintas e sábados, às 6h da manhã, com retorno às quartas, sextas e domingos, pousando em São José às 22h55. As passagens já estão disponíveis para compra no site e aplicativo da GOL, bem como em agências de viagem.

Desde março, quando o aeroporto retomou os voos de passageiros com a rota para o Rio de Janeiro, também é possível fazer conexões com mais de 20 destinos nacionais, entre eles várias capitais do Nordeste, Curitiba, Vitória e Florianópolis, entre outros destinos.

Balanço

No final de setembro, o Aeroporto de São José dos Campos comemorou os bons resultados dos primeiros 6 meses de operação da rota SJK-Rio, com mais de 20 mil passageiros transportados.

SJK Airport

Foram realizadas 184 operações no período com altos índices de regularidade e pontualidade, segundo balanço da SJK Airport.

A rota registrou 100% de regularidade, com nenhum voo cancelado, e mais de 99% de pontualidade. A taxa de ocupação ficou em torno de 70%, com picos de 99% em datas específicas, como o show da Madonna e o Rock in Rio, na Cidade Maravilhosa.

Destaque também para as férias de julho, quando a região recebeu muitos visitantes de todo o Brasil, que vieram aproveitar a temporada de inverno de Campos do Jordão e visitar o Vale da Fé.

Aeroporto Prof. Urbano Ernesto Stumpf de São José dos Campos